Antonio Conte blijft ook komend seizoen trainer van Inter Milaan Redactie

25 augustus 2020

19u24 0 Serie A Trainer Antonio Conte blijft ook komend seizoen verbonden aan Inter Milaan. Dat maakte de club van Romelu Lukaku dinsdag bekend na een “constructief gesprek” met de 51-jarige Italiaan.

“De club en Antonio Conte hebben een constructieve bijeenkomst gehad, gericht op de continuïteit en strategie, waarin de twee partijen de basis hebben gelegd om samen te blijven werken aan de toekomst van de club”, meldt Inter.

Conte had na de verloren finale in de Europa League tegen Sevilla (3-2) opengelaten of hij komend seizoen ook de coach bij Inter zou zijn. De trainer leidde Inter afgelopen seizoen naar de tweede plaats in de Serie A.

