Andrea Pirlo volgt ontslagen Sarri op als coach van Juventus

08 augustus 2020

20u14

Bron: Belga 12 Serie A Juventus heeft Andrea Pirlo aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaanse kampioen maakte het nieuws zopas bekend, amper enkele uren na het ontslag van Maurizio Sarri. Die werd aan de deur gezet na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League tegen Olympique Lyon.

Pirlo ondertekende een contract tot 30 juni 2022. Hij had nog maar sinds een week de U23 van Juventus onder zijn hoede. Voor de 41-jarige Italiaan, die als speler eerst tien seizoenen het mooie weer maakte bij AC Milan om vervolgens nog vier jaar bij concurrent Juventus te gaan voetballen, wordt het een eerste opdracht als hoofdtrainer. Als speler werd hij vier keer landskampioen met Juventus, dat daarmee aan zijn reeks van negen opeenvolgende titels begon. De negende titel volgde afgelopen seizoen.

“Wij geloven dat Pirlo alles in huis heeft wat nodig is om bij zijn debuut op de bank een getalenteerde selectie naar nieuwe successen te leiden”, aldus Juventus. Pirlo was voor zijn passage bij Juventus als voetballer vooral ook actief als spelverdeler bij AC Milan.

