Alleen Ronaldo verdient meer: Romelu Lukaku met loon van 7,5 miljoen euro per jaar bij grootverdieners Serie A

Romelu Lukaku verdient 7,5 miljoen euro netto per jaar bij Inter Milaan. Dat schrijft ‘La Gazzetta Dello Sport’. Daarmee staat de Rode Duivel in het elftal van grootverdieners in de Serie A. Enkel Cristiano Ronaldo verdient meer met liefst 31 miljoen euro per jaar. Dries Mertens ontvangt vier miljoen euro bij Napoli, Radja Nainggolan krijgt drie miljoen euro bij Cagliari. Jordan Lukaku en Silvio Proto verdienen één miljoen bij Lazio Rome, Timothy Castagne doet het met 550.000 euro per jaar bij Atalanta.

Lukaku behoort met zijn 7,5 miljoen netto per jaar - ofwel 265.000 euro bruto per week - uiteraard tot de best betaalde Rode Duivels. Als gaan er hem nog vier Belgen voor. Thibaut Courtois mag wekelijks 280.000 euro bruto op zijn rekening bijschrijven. Kevin De Bruyne (€325.000) en Marouane Fellaini (€420.000) verdienen nog meer. Op nummer één staat ‘Galáctico’ Eden Hazard met een slordige 485.000 euro bruto per week.