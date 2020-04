Akkoord over salarisverlaging in Italië: verliezen Serie A-Belgen 6 miljoen euro? XC

06 april 2020

17u00 0 Serie A Er is in de Serie A een akkoord bereikt over een salarisverlaging. Concreet: als het seizoen niet hervat wordt, moeten de spelers 1/3de van hun jaarsalaris inleveren. Wanneer er dit seizoen wél nog gevoetbald wordt, staan Lukaku en co 1/6de van hun loon af.

De maatregelen, die individueel bij de ploegen besproken worden, gelden voor alle Serie A-clubs, op Juventus na. De spelers van de Italiaanse kampioen besloten vorige week vier maanden loon af te staan als gevolg van de coronacrisis. Een interne regeling.

De Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina wil alvast het seizoen uitspelen. “Het kan, hypothetisch gezien, betekenen dat we in september of oktober nog bezig zijn met het seizoen 2019-2020. Daarmee brengen we echter het huidige seizoen niet in gevaar en kunnen we daarna ook gewoon beginnen aan het nieuwe seizoen”, legde hij uit bij de Italiaanse openbare omroep RAI.

Volgens Gravina is een volledige stopzetting van de competitie, zoals enkele clubs hebben voorgesteld, geen optie. “Dat zou alleen al een lawine aan rechtszaken opleveren van alle betrokken partijen en mensen, die zich door die beslissing beschadigd en benadeeld voelen. Bijvoorbeeld van clubs die moeten degraderen of van teams die naast Europees voetbal grijpen. De Serie A zou dan alleen nog maar in de rechtbanken plaatsvinden.”

Romelu Lukaku gaf eerder in een Instagram-videogesprek met Thierry Henry zijn mening over de situatie. “Zolang de gezondheid van de mensen niet in orde is, speel ik niet”, aldus de Rode Duivel. “Ik ga eerlijk zijn: waarom zou men de competities willen afwerken? Geld. Kijk naar wat er gebeurde na het duel tussen Juventus en mijn ploeg, Inter. Eén speler (Daniele Rugani, red.) was ziek en iedereen moest plots in quarantaine. Dat is niet normaal. Kijk, ik mis het voetbal, maar de gezondheid gaat voor op álles. De hele situatie is een groot probleem dat aangepakt moet worden. Mensen zitten in de problemen. Maar Thierry... We leven in een egoïstische wereld. Ik vind dat wij vanuit het voetbal een voorbeeld moeten stellen en het volk moeten steunen”, aldus Lukaku.

Verliezen Belgen 6 miljoen?

Naar aanleiding van de besparingen bij Juventus publiceerde de Gazzetta dello Sport vorige week nogmaals alle lonen van de spelers in de Serie A, zoals de roze sportkrant ook in september al had gedaan. Enkel Cristiano Ronaldo, met liefst 31 miljoen euro netto per jaar, en Matthijs de Ligt (8 miljoen) verdienen meer dan Lukaku (7,5 miljoen), die mits goede prestaties ook nog een bonus van 1,5 miljoen kan opstrijken. Dries Mertens ontvangt vier miljoen euro bij Napoli, Radja Nainggolan krijgt drie miljoen euro bij Cagliari. Alexis Saelemaekers (Milan), Jordan Lukaku en Silvio Proto (Lazio) verdienen één miljoen, Timothy Castagne doet het met 550.000 euro per jaar bij Atalanta. Als het seizoen niét hervat wordt, leveren de Belgen in totaal 6 miljoen euro in. Wanneer er wél nog gespeeld wordt, staan ze in totaal 3 miljoen euro af.

Grootverdieners Serie A:

- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 31 miljoen

- Matthijs de Ligt (Juventus) - 8 miljoen (+4 miljoen bonussen)

- Romelu Lukaku (Inter) - 7,5 miljoen (+1,5 miljoen aan bonussen)

- Adrien Rabiot (Juventus) - 7 miljoen euro (+2 miljoen aan bonussen)

- Gonzalo Higuain (Juventus) - 7,5 miljoen euro

- Paulo Dybala (Juventus) - 7,3 miljoen euro

- Aaron Ramsey (Juventus) - 7 miljoen euro

- Miralem Pjanic (Juventus) - 6,5 miljoen euro

- Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Douglas Costa (Juventus), Mario Mandzukic (Juventus), Sami Khedira (Juventus), Diego Godin (Inter) en Kalidou Koulibaly (Napoli) - 6 miljoen

- Edin Dzeko (AS Roma) - 5 miljoen (+1 miljoen aan bonussen)

