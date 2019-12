Air Ronaldo: Cristiano scoort winnende treffer na onwaarschijnlijke sprong van 2m56 GVS

18 december 2019

20u13 6

Wat een detente van Cristiano Ronaldo, zijn knieën hingen op de hoogte van het hoofd van Sampdoria-verdediger Nicola Murru. Vlak voor rust zette de Portugese wereldster Juventus op voorsprong met een geweldige kopbal. Niet zozeer de afwerking an sich was fenomenaal, wel de sprongkracht van Air Ronaldo. De wiskundigen gingen snel aan het rekenen. Zijn voeten zouden op 71 centimeter hoogte hebben gebengeld, het bovenste punt van zijn lichaam op 2m56.

Niet het eerst dat Ronaldo de zwaartekracht tart. “Het is niet omdat je hoog springt, dat je ook nog op het juiste moment die bal raakt”, zei professor Werner Helsen van de onderzoeksgroep Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit (KU Leuven) bij een eerdere fenomenale retro aan onze redactie. “Het is veel meer dan dat. Het is anticipatie. Ronaldo kan beter dan wie ook vooruit kijken in de tijd. Hoe die in staat zijn om te anticiperen, doen weinigen hem na. Een tijd geleden hebben ze in een labo eens een test met hem gedaan. Ronaldo kreeg een bal toegespeeld vanuit hoekshop. Op het moment dat die vertrok, deden de onderzoekers het licht uit. En tóch slaagde hij erin om de bal nog perfect af te werken. Hoe dat komt? Hij kan milliseconden vroeger dan een ander een spelsituatie voorspellen.”

Ronaldo sen kesinlikle insan değilsin!!! pic.twitter.com/3MXM23MAIv Davran(@ davrancom) link

GOOOAL | @Cristiano springt hoger dan iedereen en scoort! 💪



1️⃣-2️⃣ #SampJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/kElR02rDnv Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link