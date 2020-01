Afgeweken knal van Nainggolan kost Lukaku en Inter de zege tegen Cagliari Redactie

26 januari 2020

14u28 0 Internazionale INT INT 1 einde 1 CAG CAG Cagliari Serie A Inter heeft op de 21ste speeldag van de Serie A puntenverlies geleden tegen Cagliari: 1-1. De Sardijnen pikten, dankzij een fraai afstandsschot van Radja Nainggolan, een puntje mee in Milaan. In de stand komt Inter (48 ptn) voorlopig een punt dichter bij koploper Juventus (51 ptn), dat later vandaag nog naar Napels trekt. Cagliari strijdt als zesde nog volop mee voor de Europese tickets.

Inter begon de partij op San Siro goed. Lautaro Martinez, de spitsbroeder van Romelu Lukaku, kopte een voorzet van Ashley Young hard tegen de touwen, 1-0. Voor Young, deze winter overgekomen van Manchester United, was het zijn eerste wedstrijd in Milanese loondienst.

Na de pauze kwamen de bezoekers beter in de partij en dat loonde twaalf minuten voor tijd. Nainggolan trapte de bal van grote afstand voorbij Inter-doelman Handanovic en het stond 1-1. Opvallend: Cagliari huurt Nainggolan uitgerekend van Inter.

De Nerazzurri hadden geen reactie meer in huis en in de toegevoegde tijd kreeg Martinez nog rood voor protest. Het bleef 1-1. Voor Inter is het het tweede gelijkspel op rij. Romelu Lukaku speelde de hele wedstrijd, Nainggolan werd vier minuten voor tijd naar de kant gehaald.

🇧🇪 | Radja Nainggolan maakt gelijk tegen ex-ploeg Inter! 👏🚀#InterCagliari pic.twitter.com/7e9EK8toXJ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

DEBUUT | Ashley Young had slechts 30 minuten nodig om z'n eerste assist in de Serie A te geven! 👏🇮🇹 pic.twitter.com/FklenUNGXx Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link