Advocaat van Kathryn Mayorga zegt dat hij door tweede vrouw gecontacteerd is die ook claimt door Ronaldo verkracht te zijn

07 oktober 2018

19u25

Bron: Daily Mail

Leslie Stovall, de advocaat die het gewezen model Kathryn Mayorga verdedigt in haar claim verkracht te zijn door Cristiano Ronaldo, zegt dat hij gecontacteerd is door een andere Amerikaanse vrouw die ook stelt seksueel belaagd te zijn door de Portugese stervoetballer. "Ik heb telefoon gekregen van een vrouw die claimt hetzelfde ondergaan te hebben", aldus Stovall bij The Mail on Sunday. De advocaat weigert te zeggen wie de vrouw is, maar stelt wel al haar details door te spelen aan de politie van Las Vegas, die onlangs de zaak heropend heeft na de vermeende beschuldigingen van verkrachting van Kathryn Mayorga aan het adres van Ronaldo.

Stovall gaf afgelopen woensdag een persconferentie in Las Vegas waarin hij meer details rond de klacht en de toestand van zijn cliënte gaf ("Ze had dwanggedachten en overwoog zelfmoord"). Hij riep nadien ook andere mogelijke slachtoffers op die een klacht tegen Ronaldo overwegen, hem te contacteren. Waarmee hij onrechtstreeks een oproep deed richting de Franse-Afrikaanse vrouw die in 2005 stelde door Ronaldo verkracht te zijn in het Sanderson Hotel in hartje Londen. "Ik heb slechts weet van één persoon die ook seksueel belaagd zou zijn. Ik zou heel graag met haar spreken. Hopelijk kan ik haar opsporen en contacteren."

'CR7' was toen 20 en speelde voor Manchester United. Zeven weken na de aanklacht, oordeelde de procureur dat er te weinig bewijslast was om een zaak te openen tegen Ronaldo. Er was die avond ook een tweede vrouw die stelde seksueel belaagd te zijn door Ronaldo en zijn neef, maar zij trok haar verklaringen in.