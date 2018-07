Adios Real! Cristiano Ronaldo trekt voor 105 miljoen euro naar Juventus ODBS

Bron: realmadrid.com 0 Serie A Het WK is nog niet voorbij, maar dé (voorlopig toch) transfer van de zomer is definitief rond. Cristiano Ronaldo voor 105 miljoen euro van Real Madrid naar Juventus. 'De Koninklijke' bevestigt op haar website het nieuws. D e 33-jarige Portugees zal naar alle waarschijnlijkheid een contract voor vier jaar tekenen bij de Italiaanse kampioen.

Ronaldo verdedigde sinds 2009 de kleuren van Real en had er nog een contract tot 2021. Eerder was de vijfvoudige Wereldvoetballer van het Jaar bij Sporting Lissabon (2002-2003) en Manchester United (2003-2009) aan de slag.

Dit weekend leek de straffe transfer al nakende, toen Juventus een video op haar website plaatste waarop de meest legendarische nummer zevens uit hun geschiedenis te zien waren. Ronaldo van zijn kant postte op zijn webstek een beeld waarop hij reclame maakte voor zijn onderbroekenlijn met een zwart-wit gestreepte muur op de achtergrond. De volgende video zal er ongetwijfeld eentje zijn waarop Cristiano Juventus-voorzitter Andrea Agnelli de hand schudt. Die laatste had er een erezaak van gemaakt CR7 naar Turijn te halen. Vanmiddag nog was hij per privé-jet via de luchthaven van Pisa naar het Griekse eiland Kalamata gevlogen, waar Ronaldo met vriendin Georgina Rodriguez en zoon Cristiano Jr. zijn vakantie doorbrengt.

