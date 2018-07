Adios Real! Cristiano Ronaldo trekt voor 100 miljoen euro naar Juventus, waar hij voor vier jaar tekent en wekelijks 565.000 euro zal opstrijken Hans Op de Beeck

10 juli 2018

17u40

Bron: realmadrid.com 378 Serie A Het WK is nog niet voorbij, maar dé (voorlopig toch) transfer van de zomer is definitief rond. Cristiano Ronaldo voor 100 miljoen euro van Real Madrid naar Juventus. Real bevestigt op haar website het nieuws. D e 33-jarige Portugees, all-time topschutter van Real met 450 goals in alle competities, zal een contract voor vier jaar tekenen bij de Italiaanse kampioen, goed voor 565.000 euro per week. In een emotionele afscheidsbrief op de website van Real smeekt Ronaldo de aanhang van de 'Koninklijke' om begrip.

100- @Cristiano was the first player in Champions League history to reach 100 goals for the same club (105 goals currently). Icon pic.twitter.com/UlIotTgeQz OptaJose(@ OptaJose) link

Dit weekend leek de straffe transfer al nakende, toen Juventus een video op haar website plaatste waarop de meest legendarische nummer zevens uit hun geschiedenis te zien waren. Ronaldo van zijn kant postte op zijn webstek een beeld waarop hij reclame maakte voor zijn onderbroekenlijn met een zwart-wit gestreepte muur op de achtergrond. De volgende video zal er ongetwijfeld eentje zijn waarop de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal Juventus-voorzitter Andrea Agnelli (42) de hand schudt. Die laatste had er een erezaak van gemaakt CR7 naar Turijn te halen. Deze ochtend nog was hij per privé-jet via de luchthaven van Pisa naar het Zuid-Griekse eiland Kalamata gevlogen, waar Ronaldo met zijn gezin de vakantie doorbrengt. Op Instagram-foto's showt hij vriendin Cristiano Rodriguez, de mama van hun dochtertje Alana Martina, en ook Cristiano Jr. is van de partij.

Agnelli leaving for Greece.. pic.twitter.com/huM3tkl4KR Forza Juventus(@ ForzaJuve2017) link

Met de transfer maakt Cristiano een abrupt einde aan negen jaar Real Madrid. Hij won in die periode vier keer de Champions League en twee Spaanse landstitels. Aanvankelijk leek de 'Oude Dame', die niet tot het klasje der allerrijkste clubs behoort, geen kans te hebben Ronaldo naar het Juventus Stadium te halen. Zeker omdat Cristiano nog een contract in Madrid had tot 2021. Maar dat was buiten de sponsors van Juve gerekend. Hoofdsponsor Fiat bleek ertoe bereid zijn schouders te zetten om het leeuwendeel van de som te financieren. Naast de transfersom is dat ook een loon van bijna 30 miljoen euro per jaar. De familie Agnelli heeft 30 procent van Fiat en 63 procent van Juventus in de handen. Op zijn beurt is Fiat eigenaar van Ferrari - een van de mogelijkheden is dat het loon van Ronaldo betaald wordt via een commerciële deal met Ferrari.

REAL MADRİD KİNG 🎖BEST İN THE WORLD! 🇵🇹⚽️ PLEASE DON'T GO 🙏🏼💔😥 Een foto die is geplaatst door null (@cristiano.by7) op 08 jul 2018 om 14:09 CEST

Dat de transfer nog even aansleepte, zou zijn omdat Real Madrid-voorzitter Florentino Perez aanvankelijk meer eiste dan de aanvankelijk vooropgestelde 100 miljoen euro. De uiteindelijke transfersom blijkt nu 111 miljoen euro te bedragen - ook Sporting Lissabon, de moederclub van Ronaldo, passeert nog eens langs de kassa en krijgt 11 miljoen euro vanuit Turijn. Perez had in 2009 aan Manchester United 90 miljoen euro betaald om de Portugese superster naar het Bernabeu te halen.

Juventus doet met de transfer een gouden zaak. De club pakte dit jaar voor de zevende opeenvolgende keer de scudetto, maar hoopt met de komst van Ronaldo ongetwijfeld nog eens de Champions League te winnen. Het voorbije seizoen werden ze na een spektakelpartij uitgeschakeld in de kwartfinales na een penalty in de slotminuut van... Ronaldo. In de heenmatch in Turijn had CR7 uitgepakt met een hemelse retro. Het jaar daarvoor had Juve de finale verloren tegen Real Madrid met 4-1, na ook opnieuw twee goals van Ronaldo. Ook de finale van 2015 ging verloren, tegen Barcelona. De laatste zege op het kampioenenbal van Juventus dateert van 1996 tegen Ajax.

Voor Real Madrid speelde Ronaldo van 2003 tot 2008 bij Man United en daarvoor bij Sporting Lissabon (2002-2003). Meteen na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool eind mei hintte hij al op een vertrek uit Madrid. Dat leek toen vooral om een contractverlenging aan nog gunstigere financiële voorwaarden af te dwingen, maar de wens van Cristiano om te vertrekken uit Madrid op zoek naar een nieuwe uitdaging was dus toch reëel.

🇸 🇺 🇲 🇲 🇪 🇷 🇻 🇮 🇧 🇪 🇸 ☀️🌊❤️ Een foto die is geplaatst door null (@georginagio) op 08 jul 2018 om 20:26 CEST

In een emotionele afscheidsbrief op de website van Real smeekt Ronaldo de aanhang van de 'Koninklijke' om begrip. "Ik heb veel nagedacht en ik weet gewoon dat het tijd is voor een nieuwe fase in mijn leven, een nieuwe cyclus in mijn loopbaan", luidt het. "Daarom heb ik de club gevraagd om een transfer. Ik voel het zo en ik vraag iedereen, en met name onze fans, om me alsjeblieft te begrijpen. De jaren bij Real Madrid in de stad Madrid zijn de gelukkigste van mijn leven geweest. Ik heb alleen maar gevoelens van enorme dankbaarheid voor deze club, voor deze sport en voor deze stad. Voor alle liefde en genegenheid die ik heb gekregen, ben ik heel dankbaar."

"De druk was heel hoog bij Real Madrid, maar ik zal nooit vergeten dat ik hier op een unieke manier van voetbal heb genoten. Mijn ploegmaats waren geweldig, zowel op het veld als in de kleedkamer. Real Madrid heeft mijn hart veroverd en dat van mijn familie. Dit shirt, dit logo en dit stadion Santiago Bernabéu zal ik altijd in mijn gedachten meedragen, waar ik ook ben. Iedereen bedankt en natuurlijk, zoals ik die eerste keer negen jaar geleden in ons stadion zei: Hala Madrid!"

Comunicado Oficial: Cristiano Ronaldo.



👉 https://t.co/nJiousygtF#RealMadrid pic.twitter.com/JwQqrrk0Wc Real Madrid C.F.(@ realmadrid) link