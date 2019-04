AC Milan na late winner Moise Kean nog de boot in bij Juventus dat de titel morgen al kan vieren ODBS

06 april 2019

20u17 0 Juventus JUV JUV 2 einde 1 MIL MIL AC Milan Serie A Juventus heeft de topper in de Serie A naar zijn hand gezet zoals alleen de Oude Dame dat in Italië kan. Van 0-1 naar 2-1 dankzij een winner van tienersensatie Moise Kean. Als Napoli morgen de boot ingaat thuis tegen Genoa, heeft Juve zijn achtste opeenvolgende titel binnen. In het andere geval kan de scudetto volgend weekend mits winst tegen SPAL gevierd worden.

Juventus ontmoet woensdag Ajax in de kwartfinales van de Champions League en leek wel met de noodrem op te spelen. De bianconeri, nog altijd zonder Ronaldo, kwamen pas laat op toerental. Vijf minuten voor rust zette Krzysztof Piatek Milan op voorsprong met een bekeken schot over de grond, nadat Bonucci in de fout ging en Bakayoko druk zette. De tiende Milanese goal al voor de Poolse sluipschutter, die pas in de wintermercato is overgekomen van Genoa. Zonder kansen af te dwingen kwam Juve wat beter in de match, al schoot Milan zichzelf in de voet. Musacchi met een domme penaltyfout op Dybala, die zelf de strafschop omzette (1-1). Zes minuten later moest Dybala, niet goed in de match, plaatsmaken voor Kean.

Om de 19-jarige Kean was afgelopen week veel te doen. Dinsdag werd hij in de gewonnen uitwedstrijd tegen Cagliari (0-2) racistisch bejegend door de fans van de thuisploeg. Kean ging na zijn doelpunt met zijn armen gespreid voor een vak met Cagliari-fans staan en werd daarover bekritiseerd door ploeggenoot Leonardo Bonucci. Daarop kreeg Bonucci veel kritiek vanuit de voetbalwereld. Maar na slecht uitvoetballen van Calabria kon Pjanic aan de haal en hij bediende perfect Kean. Met een diagonaal schot voorbij Reina deed hij het Juventus Stadium ontploffen.

De voorsprong van Juventus is dan met nog zeven duels te gaan 21 punten. Bij een gelijk aantal punten is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Juve won twee keer de topper tegen Napoli. Bij Juventus ging de Duitse middenvelder Emre Can al na 25 minuten geblesseerd naar de kant met een enkelblessure. Cristiano Ronaldo, die herstellende is van een hamstringblessure, hoopt woensdag in de ArenA weer te kunnen spelen.