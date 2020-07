AC Milan, met Saelemaekers een uur aan zet, stunt tegen zinkend Juventus na dolle zes minuten in ware spektakelmatch Redactie

07 juli 2020

23u46 0 AC Milan MIL MIL 4 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Juventus heeft in een krankzinnig duel met AC Milan verzuimd de voorsprong op Lazio te vergroten tot tien punten. De Oude Dame flaterde er plots op los en gaf een 0-2-voorsprong zomaar uit handen. De club van Alexis Saelemaekers - een uur tussen de lijnen - profiteerde gretig: 4-2.

Een behoudende eerste helft, waarbij de kansen spaarzaam waren en ook Alexis Saelemaekers zich niet kon tonen. Zlatan Ibrahimovic dacht vlak voor rust wel de 1-0 te maken voor AC Milan, maar de offsidevlag stak daar een stokje voor. De Zweedse routinier stond buitenspel. 0-0 dus aan de rust, en dat was niet onlogisch.

Want de clubs hadden blijkbaar al het spektakel voor de tweede helft bewaard. De rust was nog geen twee minuten voorbij of Adrien Rabiot besloot het op een lopen te zetten. Na een ren van zo’n zestig meter ramde hij de bal ook nog eens keihard tegen de touwen. 0-1. Wat een doelpunt, zijn vreugde-uitbarsting sprak boekdelen.

WOW | Wat een loopactie, wat een afwerking! Adrien Rabiot, dames en heren! ⚡️😱#MilanJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/Y4JAl7iG9H Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Zes minuten later leek de beslissing een feit. Cristiano Ronaldo maakte zijn 26ste van het seizoen en niemand leek er nog aan te twijfelen: Juventus zou in San Siro optimaal profiteren van de nederlaag van Lazio op bezoek bij Lecce (2-1).

Niets was minder waar. Juventus gaf de 0-2-voorsprong tussen minuut 62 en 67 he-le-maal weg. Het was een handsbal van Leonardo Bonucci die er in de 62ste minuut voor zorgde dat Ibrahimovic een penalty mocht nemen. De Zweed bleef koelbloedig, maakte er 1-2 van en gaf vervolgens ook de assist op de 2-2. Hij gaf de bal mee aan Franck Kessié en die dribbelde héél eenvoudig door de Juventus-defensie. Saelemaekers was dan al gaan rusten, hij zag al dat straffe vanop de bank.

Na die twee tegengoals zou je zeggen dat Juventus wakker was, maar niets was minder waar. De koploper van de Serie A stortte als een kaartenhuis in elkaar. Rafael Leão zag zijn schot van richting veranderen en achter Szczesny verdwijnen: 3-2. AC Milan poetste de 0-2-achterstand in een tijsbestek van zes minuten compleet weg.

En daar bleef het niet bij. Alex Sandro deed AC Milan namelijk ook nog eens de 4-2 cadeau. Hij speelde de bal dwars door het midden, precies in de voeten van Ante Rebic. De Kroaat twijfelde geen moment en strafte die enorme fout genadeloos af.

AC Milan had zelfs nog kansen om Juventus met nog pijnlijkere cijfers het veld af te sturen, maar dat lukte niet meer. De voorsprong van Juventus blijft door de forse nederlaag in San Siro zeven punten op Lazio met nog zeven wedstrijden te spelen. AC Milan staat nu vijfde en wipt over Napoli en AS Roma heen op de ranglijst.



