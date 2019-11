9 goals in 11 matchen voor ‘Big Rom’: hebben ze bij Inter niet meer gezien sinds Ronaldo in 1997 Kristof Terreur

02 november 2019

19u53 22 Bologna BOL BOL 1 einde 2 INT INT Internazionale Serie A Negen goals in elf matchen. Voor de derde keer op rij de redder van Inter - zaterdagavond op Bologna. Big Rom beukt lustig door in de Serie A. Zijn 250ste doelpunt in zijn carrière komt steeds dichter. Killer met een dubbel. Straffe stats die ze sinds Ronaldo in 1997-1998 niet meer hebben gezien bij Inter.

Een avond van net niet keerde in het slotkwartier tot een avond van net wel. Met een simpele intikker na een standaardfase bezorgde hij Inter op Bologna een hard bevochten punt. Hij balde de vuist. Hij schreeuwde het uit. Vanop de stip bezorgde hij de Nerazzurri in het slot de volle buit.

Romelu Lukaku staat met zijn doelpuntenaantal netjes naast Ronaldo, de Braziliaan, die erin zijn eerste elf bij Inter in de Serie A evenveel binnen legde - hun kwaliteiten zijn niet vergelijkbaar. Die andere Ronaldo, 7 in 11 bij zijn entree bij Juventus, laat hij achter zich. Over de stats van Lukaku hoeft niet te worden geklaagd. Negen in elf is een uitstekend gemiddelde. Legde hij mee over de knie: Lecce, Cagliari, AC Milan, Sassuolo (2 keer), Parma, Brescia en dus ook Bologna (2 keer). Zijn laatste drie leverden Inter telkens een punt of meer op. Terwijl Antonio Conte klaagt over het gebrek aan wisselmogelijkheden en de blessurelast, schiet Lukaku hem ter hulp. Een zeven op negen is niet wat ze er van hadden verwacht, maar ‘Big Rom’ voorkwam dus erger.

Gespreide armen, starre blik

Lukaku was in Bologna, de stugge ploeg gecoacht door leukemiepatiënt Sinisa Mihajlovic, vooral voor rust aanwezig. Een match van net niet, zo leek. Een verdediger die een poging in extremis weghaalde. Een knappe diepe bal op maatje Lautaro die voor buitenspel werd afgevlagd. Pogingen op de keeper terwijl hij naar binnen sneed. Een doelpunt dat afgekeurd werd nadat de bal voorafgaand aan de voorzet over de achterlijn was geweest. Een cross waar hij net de teen niet tegen kwam zitten.

Een kwartier voor tijd viel dan toch die bal voor zijn voet. Lukaku tikte hem netjes in het open doel. Zijn makkelijkste misschien wel tot nu toe in de Serie A. Ze tellen allemaal. Vanop de stip maakte hij het feestje compleet. Gespreide armen. Starre blik.

“Die strafschop was belangrijk”, zei Lukaku bij Sky Sports. “Ik ben zeer tevreden met deze zege. Ik ben een spits en leef van doelpunten. Die moet ik gewoon maken. Elke dag werk ik om beter te worden. Ik ben 26 jaar, maar ik kan nog groeien.”

