5.000 fans in stadje met 4.000 inwoners, een goal na 8 minuten en match gestaakt na invasie pitch-invaders: dit was het debuut van Cristiano bij Juve

Bron: BBC 0 Serie A De kop is eraf voor Cristiano Ronaldo als speler van Juventus. Gisteren won hij met de 'Bianconeri' tegen de eigen beloftenploeg met 5-0 en na acht minuten opende hij zijn rekening al door de 1-0 tegen de touwen te knallen. Zijn debuut ging trouwens allerminst onopgemerkt voorbij.

A fine gara, @Cristiano si è concesso agli ✍ con i tifosi!#ForzaJuve pic.twitter.com/wUMsq8WA6G JuventusFC(@ juventusfc) link

De wedstrijd tegen de eigen B-ploeg is naar jaarlijkse gewoonte de seizoensopener van Juventus. Ze wordt georganiseerd door de Agnelli-familie, de eigenaars van de ‘Oude Dame’, in Villar Perosa - een stadje nabij Turijn met zowat 4.000 inwoners. En of iedereen vijfvoudig Gouden Bal-winnaar Cristiano Ronaldo, overgekomen voor een slordige 100 miljoen euro van Real Madrid, aan het werk wilde zien: liefst 5.000 fans overspoelden Villar Perosa om toch maar een glimp van hun nieuwe held te kunnen opvangen.

Cristiano gaf hen al na acht minuten waar voor hun geld: na een prima lange bal van Bernardeschi liep CR7 sluw weg in de rug van zijn jonge tegenstanders, waarna hij in zijn gekende stijl koelbloedig de 1-0 tegen de touwen ramde. Wat later had hij ook een heel groot aandeel in de 2-0, tot groot jolijt van de fans die al luidop begonnen te dromen van de Champions League. Na 45 minuten en bij een 4-0-tussenstand (Dybala had er nog twee doelpunten bijgedaan) zat het debuut van de Portugese superster er dan ook op.

🎥 | Cristiano Ronaldo’s first goal for Juventus on his debut for the Italian giants against their B team.⚪️⚫️



He scored just EIGHT minutes into his debut! pic.twitter.com/02sGItujzL EyeWitnessFootball.com(@ FootballWitness) link

Maar dan moesten de festiviteiten eigenlijk nog beginnen. Naar jaarlijkse gewoonte werd de wedstrijd na 72 minuten gestaakt, omdat fans massaal het veld op kwamen op zoek naar souvenirs. Na afloop deelden de spelers handtekeningen uit en poseerden ze voor foto’s met de fans, terwijl Leonardo Bonucci, terug na een jaartje AC Milan, zelfs terug de catacomben introk in zijn ondergoed nadat fans hem hadden ontdaan van zijn shirt en broek.

John Elkann, de directeur van het door de Agnelli’s opgerichte Fiat, zag het allemaal graag gebeuren. “Nu heeft het beste team in de wereld ook de beste speler ter wereld in de rangen. Het is fantastisch om zien hoe goed het wit-zwarte shirt hem staat en hoe goed hij al geïntegreerd is in de ploeg. Villar Perosa brengt de Juventusfamilie bij elkaar. Dit is een uniek moment voor de club en voor al wie die een warm hart toedraagt.”

Una giornata unica per ogni ❤️ bianconero, che racchiude tutta la magia della Juve.



🏳️🏴 È il #VillarPerosa day, che puoi rivivere attraverso contenuti esclusivi solo su JuventusTV 👉 https://t.co/L2Z8TsuGEl pic.twitter.com/E9ql1Gba1D JuventusFC(@ juventusfc) link