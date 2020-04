40 miljoen op het spel bij Inter: Lukaku en co stemmen in met loonsverlaging indien Serie A wordt stopgezet Kristof Terreur

01 april 2020

10u44 0 Serie A Het ‘ok’ van spelers en trainer is er. Als de Serie A definitief wordt afgeblazen, leveren Romelu Lukaku en co. een aantal maandlonen in bij Inter. De spelers waren er onderling snel uit. Ze zijn bereid centen te laten vallen uit solidariteit met de club. Er staat meer dan 40 miljoen euro op het spel.

Nadat de spelers van Juventus vier maandlonen laten vallen, kan ook achtervolger FC Internazionale niet achterblijven. De coronacrisis doet de dominosteentjes vallen, ook in het voetbal. Bij Inter hebben ze de berekeningen ook gemaakt. Om de financiële kater bij annulatie van de Serie A een beetje draaglijker te maken, is de club zinnens te beknibbelen op de salarissen.

Samen uit, samen thuis

De voorbije dagen is er telefonisch druk overlegd tussen eigenaar Steven Zhang, de sportieve leiding, coach Antonio Conte en vertegenwoordigers van de spelers, onder aanvoering van zijn kapitein Samir Handanovic. Een definitieve overeenkomst over een loonsverlaging is er nog niet, maar indien de Serie A een dezer weken definitief wordt afgeblazen, zijn spelers en staf bereid in te leveren en wordt alles in een definitief akkoord gegoten. In principe zijn ze er al uit. Solidariteit komt eerst bij Inter. En het praat makkelijker als een spelersgroep goed samenhangt - bij Inter zijn ze samen uit, samen thuis.

Inter hapt zoals verscheidene voetbalclubs financieel naar adem, ondanks recordinkomsten. De club uit Milaan torst een forse loonlast. In het boekjaar 2018-2019 betaalde Inter ruim 192 miljoen euro uit aan salarissen, op een omzet van 370 miljoen. Afgelopen zomer is er met de komst van Lukaku (14 miljoen euro brutosalaris per jaar) en de bestbetaalde trainer in Italië Antonio Conte (20 miljoen euro bruto) fors geïnvesteerd. Afgelopen winter opnieuw met het aantrekken van Christian Eriksen (14 miljoen euro bruto per jaar).

Besparing van 40 miljoen

Het salarispakket van spelers en staf alleen wordt momenteel op minstens 150 miljoen geschat. Zonder andere werknemers daarbij. Door een deel van het salaris van maart te schrappen en de volledige som voor april, mei en juni te schrappen zou Inter meer dan 40 miljoen kunnen besparen.

Voorzitter Zhang is uiterst voorzichtig. Bij Inter hebben ze de hoop om dit seizoen te voetballen nog niet opgegeven. Alleen willen ze voorbereid zijn op het moment wanneer de Serie A of de Italiaanse regering beslist dat er dit seizoen niet meer gespeeld mag worden.

Met 260.000 euro bruto per week is Lukaku samen met Christian Eriksen de bestbetaalde speler bij Inter. Eind vorige maand schonk hij 100.000 euro aan een ziekenhuis in Milaan.