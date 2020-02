37 jaar na Gerets vs Coeck: eindelijk nog eens twee Belgen in een Milanese derby

Kristof Terreur in Milaan

09 februari 2020

10u18 2 Serie A De Gazzetta dello Sport heeft de match de ‘derby kolossal’ gedoopt. Een Milanese clash tussen zijn twee giganten. Met Romelu Lukaku, op dit moment de best scorende spits ooit voor Inter, en Zlatan Ibrahmimovic als de uithangborden. Voor het eerst sinds 1983 staan er op San Siro ook nog eens twee Belgen tegenover mekaar.

Een Belg op het veld bij Inter, een landgenoot op de bank bij AC Milan. Het is nog maar één keer voorgevallen. Op 6 november 1983, bijna 37 jaar geleden, vochten twee legendarische Rode Duivels mee de Derby della Madonnina uit: Eric Gerets bij AC Milan, de betreurde Ludo Coeck bij Inter.

Gerets was basisspeler bij de Rossoneri, naast onder anderen Franco Baresi. Coeck kwam doelpuntenmaker Hansi Müller vijf minuten voor tijd aflossen - Inter won een koude editie met 2-0.

Vandaag wordt in Milaan eigenlijk maar over een Belg gepraat. Alexis Saelemaekers moeten ze nog leren kennen. Romelu Lukaku is een koning in de maak. Vorig weekend rondde hij de kaap van 20 doelpunten voor Inter in alle competities. Geen spits in Inter-shirt die hem dat ooit heeft voorgedaan.

Hij had daar slechts 29 wedstrijden voor nodig. De grote Ronaldo, nog altijd in een andere categorie dan Lukaku, 31. Hernan Crespo, Zlatan, Diego Milito, Christian Vieri en co komen niet in de buurt. Nu al heeft ’Big Rom’ een klein hoekje in de geschiedenisboeken.

De Gazzetta dello Sport, de grootste sportkrant in Italië, pakt vandaag uit met een foto van Lukaku in kostuumvest op zijn cover en een van Zlatan Ibrahimovic (zie foto boven). Op San Siro wil ‘Big Rom’ zijn mentor en diens ego in zijn schaduw duwen.

Zegt hij over Zlatan, met wie hij graag op de achterbank van de spelersbus van Man United toefde: “We hebben beiden onze moeilijkheden gehad in onze jeugd. Veel was er niet nodig voor die klik. Buiten het veld is hij een van de drie intelligentste spelers die ik ooit heb ontmoet. Weinigen weten dat, maar hij heeft me enorm geholpen destijds. Hij is een kampioen. En heeft, zoals wij dat zeggen, de mentaliteit van een hond. Hij geeft nooit af. Zijn adviezen neem ik altijd mee.”

In oktober scoorde Lukaku meteen in zijn eerste Milanese derby. Toen met het hoofd. Door de nederlaag van Juventus bij Verona kan Inter weer co-leider worden in de Serie A.