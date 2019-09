2 op 2 voor Lukaku: hij bezorgt Inter via goal op penalty zege bij Cagliari van Nainggolan ODBS

01 september 2019

22u15 0 Cagliari CAG CAG 1 einde 2 INT INT Internazionale

In Milaan zijn ze blij met Romelu. Na een goal in een droomdebuut tegen Lecce (4-0), stond Lukaku vanavond opnieuw aan het kanon in Cagliari. Nadat Cagliari de opener van Lautaro Martinez snel na de pauze uitgewist had via Joao Pedro, sloeg Lukaku toe. De Duivel had een voet in de goeie aanval die leidde tot de strafschop, die hij met veel vertrouwen omzette. Tweede goal in twee matchen en 6 op 6. ‘So far, so good’.