0 op 13: Ronaldo is de Serie A-speler met het minste succes op vrije trap

07 februari 2019

17u23 0 Serie A Cristiano Ronaldo heeft al indruk gemaakt in het Juventus Stadium. Alleen zijn vrije trappen staan nog niet op punt, zo wijzen de statistieken uit.

Geen fan van Juventus die niet blij is met de transfer van Cristiano Ronaldo. 19 goals al na 30 matchen, elke keer als hij raak treft in eigen huis roept heel het stadion ‘Siiiiiiiii...’ Alleen op vrije trap wil het nog niet lukken voor CR7. En het is nu niet dat hij ze links laat liggen. Zoals ook op Old Trafford: in zes jaar Manchester, waar hij zijn vrije trap perfectioneerde en zijn traptechniek bekend raakte als die van het ‘vallend blad’, was hij goed voor 13 goals op rechtstreekse vrije trap. In negen jaar Real Madrid mocht hij 30 keer juichen. Een succespercentage van 6%. Zijn laatste goal op rechtstreekse vrije trap was misschien wel de allermooiste en ging de wereld rond: de ultieme 3-3 in de kraker tegen Spanje in een WK-poulewedstrijd.

There have been a lot of complaints about this tweet being biased. It is based on fact. Cristiano Ronaldo's conversion rate for free kicks at #RealMadrid was just over 6%. At #Juventus it is 0%, as he is yet to score directly from a set play. https://t.co/LnQRHRRMFn footballitalia(@ footballitalia) link

Maar in het shirt van de ‘bianconeri’ wil het niet lukken. Aan zijn techniek en ritueel ligt het nochtans niet. Het broekje wordt nog steeds zo hoog opgetrokken, opdat zijn partij gespierde dijen indruk maken. Dertien keer zette Cristiano zich al achter een stilliggende bal, maar niet één keer was hij succesvol. Niemand die slechter doet in de Serie A. Het moet gezegd dat Ronaldo niet alle vrije trappen voor Juve neemt. Ook Pjanic en Dybala, ook gezegend met uitstekende traptechniek, mogen soms hun kans gaan. “Ronaldo is een slimme kerel. Hij weet dat Pjanic en Dybala ook een geweldige vrije trap in huis hebben en zij mogen de ballen pakken die dicht bij de zestien liggen”, aldus Juve-trainer Allegri in november vorig jaar bij Calciomercato. Ronaldo trapt dus vooral de vrije trappen vanop grotere afstand. Minder kans op succes.

De reactie van Dybala vorige zomer kon alvast tellen, toen hij vernam dat Juventus Ronaldo had weggekocht bij Real. “Toen ik dat nieuws las, stuurde ik meteen een berichtje naar Pjanic. ‘Sorry, Mire, maar ik denk niet dat je nog veel vrije trappen zal mogen nemen dit jaar.’ Nu, zonder te lachen, we weten hoe het werkt: op links staat Ronaldo, wij staan er gewoon naast opdat de foto er goed zou uitzien.”