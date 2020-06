“Zeg nu nog eens dat ik niet wil trainen”: verguisde Balotelli daagt dan toch op, maar mag trainingscentrum Brescia niet binnen GVS

09 juni 2020

13u25 0 Serie A Dan kwam hij eens opdagen... Mario Balotelli (29) mocht deze ochtend niet binnen op het oefencomplex van Brescia. De Italiaanse spits kwam netjes op tijd, maar maakte na een korte babbel met een medewerker rechtsomkeer. Brescia is de fratsen van de woelwater grondig beu. “Zeg nu nog eens dat ik niet wil trainen”, zei ‘SuperMario’ aan de lokale pers.



Na alle commotie van de afgelopen dagen meldde Balotelli zich deze ochtend om twintig voor negen op het trainingscomplex Torbole Casaglia. Netjes op tijd, maar verder dan de toegangspoort kwam de 29-jarige Italiaan niet. Een medewerker van Brescia hield hem staande, na een kort gesprek draaide Balotelli zich om: hij was niet meer welkom. “Zeg nu nog eens dat ik niet wil trainen”, vertelde hij aan de aanwezige pers. De spits kroop dan maar terug in zijn auto en reed naar huis.

Brescia wil zo snel mogelijk af van ‘SuperMario’. Tijdens de lockdown verzuurde de relatie tussen beide partijen. Balotelli zou het niet eens geweest zijn met het individuele trainingsprogramma dat hij kreeg en daarna kwam hij ook meer dan eens niet opdagen op training. Was hij er toch, dan had hij plots last van allerlei kwaaltjes. Zo zou hij naar eigen zeggen te kampen hebben met een maag- en darmontsteking. Gisterenavond stuurde hij een medisch attest naar de club waarin stond dat hij eindelijk hersteld was en dat hij vandaag de trainingen kon hervatten. Omdat de mail pas om 21.30 uur binnenviel bij Brescia en de administratieve dienst dan al huiswaarts was gekeerd, kon zijn aanvraag niet meer verwerkt worden. Mocht hij zich tijdens de oefensessie blesseren, dan was hij niet verzekerd geweest. Althans, zo luidt de officiële uitleg - iedereen weet inmiddels dat Balotelli er stilaan persona non grata is.

La strana attesa al cancello da cui entrano i calciatori, una telefonata e un breve colloquio con un tesserato del club.



"Scrivete che non sono venuto" dice #Balotelli.#Brescia pic.twitter.com/pF0D78eOz9 Davide Zanelli(@ zanellidav) link

Contract

Brescia-coach Diego Lopez luchtte zijn hart eerder aan de krant Il Corriere della Sera. “Ik dacht dat hij veel zou kunnen betekenen voor de club. Maar hij had meer kunnen doen. Daarom ben ik ontgoocheld in hem.” Brescia hoopt het contract eenzijdig te kunnen opzeggen, een sportarbitrage moet de zaak verder zien af te handelen.

Balotelli tekende vorige zomer bij Brescia een contract tot 2022, na een paar goede jaren in Frankrijk. Hij scoorde 33 keer in 61 wedstrijden voor Nice en maakte acht goals in twaalf competitiematchen bij Marseille. Er was hoop in Italië dat hij misschien eindelijk tóch volwassen zou zijn geworden, maar alweer gooide hij z’n eigen ruiten in.

Mario #Balotelli si presenta al campo d'allenamento di Torbole, ma non lo lasciano entrare.



"Il certificato medico scade domani", dice il #Brescia#SerieA #9Giugno pic.twitter.com/zpb1jNM8ex ItaPress24.it(@ itapress24) link