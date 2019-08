Exclusief voor abonnees “That’s Amore”: onze man ziet hoe ook nieuwe liefde Inter Romelu Lukaku weer vleugels geeft Kristof Terreur in Italië

26 augustus 2019

23u11 0 Serie A Vier op een rij. ‘Big Rom’ kwam bij Inter binnen zoals ‘Big Rom’ dat doorgaans doet: met een doelpunt in zijn debuutmatch. Een nieuwe liefde geeft Romelu Lukaku (26) altijd vleugels. In Milaan lijkt die, in tegenstelling tot op Old Trafford, wederzijds. That’s amore.

ROMELU LUKAKUUUUUUU! 🔥



🇮🇹 #InterLecce 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/NdHymki6XI Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Hij loerde eens. Reuzen kunnen zich niet verbergen, die stormen met volle geweld ergens binnen. Lukaku weet er alles van. Hij zette de traditie die hijzelf had opgestart gewoon voort. Het rijtje van vier compleet. 18 augustus 2012, The ­Hawthorns, Birmingham: een kopbaldoelpunt tegen Liverpool bij zijn binnenkomer bij West Bromwich. 21 september 2014, Upton Park, London: een stevige nekslag bij zijn eerste match voor ­Everton op West Ham. 8 augustus 2017, Tose Proeske Arena, Skopje: een inlegger in de Europese Supercup tegen Real ­Madrid bij zijn debuut voor Man United. 26 augustus 2019, Stadio Giuseppe ­Meazza, Milaan: een rebound goed voor de 3-0 in zijn eerste optreden voor FC ­Internazionale.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis