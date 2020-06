“Schandelijke laster”: Brescia onderneemt stappen tegen Balotelli Redactie

13 juni 2020

13u48

Bron: AD.nl 0 Serie A Brescia gaat stappen nemen tegen Mario Balotelli (29) en zaakwaarnemer Mino Raiola. De club is helemaal klaar met de Italiaan en beticht hem en Raiola van ‘schandelijke laster’.

Balotelli en Raiola beweren dat Brescia de spits bewust niet heeft laten testen op het coronavirus. Raiola noemde dat zelfs discriminerend, iets dat Balotelli weer bevestigde via social media. In een statement haalt Brescia uit naar Balotelli zonder zijn naam te noemen. De club bevestigt daarin dat haar advocaten zijn geïnstrueerd om actie te ondernemen tegen de personen die ‘deze valse beschuldigingen’ hebben gemaakt. Ook zegt Brescia juist heel streng de coronaprotocollen na te leven. “Dat we ervan worden beschuldigd de regels niet na te leven door één van onze spelers is schandelijke laster.”

Balotelli werd dinsdag al weggestuurd bij de training omdat zijn medische paspoort niet geldig zou zijn. Brescia zit in zijn maag met de 36-voudig international, die eerder verschillende trainingen zou hebben overgeslagen en tijdens de lockdown zijn individuele programma zou hebben laten versloffen. Balotelli greep meteen de kans aan om zijn bedrijvigheid - hij was immers stipt op tijd dinsdag om te trainen - te benadrukken.

Zijn contract loopt nog twee jaar door, maar clubvoorzitter Massimo Cellino liet al weten dat hij de verbintenis eenzijdig wil ontbinden.

