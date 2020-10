“Radja Nainggolan besmet met coronavirus” Redactie

08 oktober 2020

17u45

Bron: La Gazzetto dello Sport 1 Serie A Volgens La Gazzetta dello Sport ontsnapt ook Radja Nainggolan niet aan het coronavirus. De middenvelder zou positief hebben getest. Inmiddels leverden al vier spelers van Inter een positieve Covid-19 test af.

La Gazzetta meldt dat Nainggolan de volgende in het rijtje is die besmet is met het coronavirus. De longziekte heeft Inter in haar greep, want ook Milan Skriniar, Alessandro Bastoni en Roberto Gagliardini testten inmiddels positief. Dat maakt dat er intussen zes afwezigen zijn bij de Milanese derby van komende zaterdag. Ook AC Milan-coach Stefano Pioli kan immers niet rekenen op zijn volledige selectie. Zlatan Ibrahimovic testte opnieuw positief, ook Léo Duarte heeft het coronavirus.

Nainggolan zag maandag een transfer van Cagliari in het water vallen. Inter en Cagliari raakten er onderling niet uit. Nainggolan was persoonlijk rond met de club waar hij vorig jaar op huurbasis aan de slag was en drong aan op een transfer. Uiteindelijk kon Cagliari niet betalen wat Inter vroeg - circa 12 miljoen euro. Een domper voor Nainggolan. Hij is in Milaan vijfde of zesde keuze op het middenveld.