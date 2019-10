“Probeer voor één keer geen rat te zijn!”: stoppen slaan door bij Napoli-eigenaar nadat Mertens & co zuur puntenverlies lijden YP

31 oktober 2019

10u42

Bron: Sky Italia, AP 0 Serie A Dries Mertens en Napoli konden gisteren niet winnen van Atalanta en Timothy Castagne. Het werd uiteindelijk 2-2 na controversieel scheidsrechterswerk van Piero Giacomelli in het slot van de match en na afloop sloegen ook bij Aurelio De Laurentiis, de flamboyante eigenaar van de Napolitaanse topclub, de stoppen door.

Even terugspoelen naar gisteravond. Helemaal in het slot van de wedstrijd, bij een 2-1-voorsprong voor de thuisploeg, zwiepte invaller Dries Mertens de bal voor doel. Daar leek Fernando Llorente in kansrijke positie te komen, maar dat was zonder Simon Kjaer gerekend: de ingevallen Atalanta-verdediger werkte zijn opponent, die ook wel de elleboog liet wapperen, tegen de grond met het betere judowerk. Al wat blauw en wit was scheeuwde om een penalty, maar scheidsrechter Piero Giacomelli liet gewoon begaan. De bal ging naar de overkant, waar Josip Ilicic, randje buitenspel, raak mocht schieten. Geen penalty en 3-1, wél 2-2, en het spel zat op de wagen.

This angle clearly shows Kjaer being elbowed first before he takes Llorente down pic.twitter.com/LOjI1s3YR5 John Nasha(@ JohnNasha4) link

Er ontstond tumult langs de zijlijn en ook na ellenlang overleg met de VAR werd het doelpunt van de bezoekers, waarbij ook Timothy Castagne het moest stellen met een invalbeurt, goedgekeurd. De gele kaarten vlogen in het rond, coach Carlo Ancelotti (die aanvankelijk de gemoederen nog probeerde te bedaren) en één van zijn assistenten werden zelfs met rood weggestuurd. 2-2 was ineens ook de eindstand, scheidsrechter Giacomelli verliet het veld in het San Paolo stadion onder een striemend fluitconcert. “Dit is een aanslag op mijn professionalisme, mijn spelers en mijn club”, was Ancelotti na afloop streng voor Giacomelli.

VAR | Na tussenkomst van de VAR wordt het doelpunt alsnog goedgekeurd! 👀



2️⃣-2️⃣ #NapoliAtalanta 🇮🇹 pic.twitter.com/eUkyaAleo5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

We hebben er genoeg van. Zonder ons zouden de scheidsrechters aardappelen aan het schillen zijn Aurelio De Laurentiis

Ook bij Aurelio De Laurentiis, de sterke man bij Napoli, zat het diep. “Waarom moet je, als er een VAR aanwezig is, acht minuten blessuretijd bijtellen? Er wordt dan toch enkel nog maar geduwd en geschreeuwd. En waarom dit belachelijk gedrag van de ref, die een gentleman zoals Ancelotti wegstuurt? We hebben er genoeg van. Zonder ons zouden de scheidsrechters aardappelen aan het schillen zijn. We zijn het moe om voor dit scheidsrechterlijk niveau te betalen”, zei hij tegen Sky Sport Italia.

Journalist krijgt veeg uit de pan

Toen De Laurentiis nadien ook nog een vraag kreeg van een journalist van een ander medium, ging hij helemaal door het lint. “Ik heb net 20 minuten gesproken. Probeer voor één keer in je leven geen rat te zijn. Wees niet de journalist die koste wat het kost wil tonen wat voor sensatie hij is. Probeer een professional te zijn en neem je verantwoordelijkheid om niet alleen dicht bij Napoli te staan als ploeg, maar om dicht bij het voetbal te staan in het algemeen”, kreeg de journalist de volle lading.

“Deze mensen (de scheidsrechters, red.) gaan te ver in het niet nemen van hun verantwoordelijkheid”, was het nadien nogmaals de beurt aan de spelleiding. “Ze laten na dingen duidelijk te maken. Ik weet niet of dit strafschop was, maar laat ons op z’n’minst de review van de VAR zien. Toon het ons, zodat de supporters zich er kunnen bij neerleggen. Er zijn 80 miljoen Napolitanen in de wereld en ze keken allemaal – toon het hen. Toon het!”, klonk het.