“Nieuwe koning in Milaan”: Romelu Lukaku trefzeker in spectaculaire comebackzege tegen AC Milan Kristof Terreur op San Siro/Axel Brisart

09 februari 2020

22u43 4 Internazionale INT INT 4 einde 2 MIL MIL AC Milan Serie A Wat een comeback. Bij rust stond het Inter van Romelu Lukaku 0-2 in het krijt. In de tweede helft gingen de Nerazzurri erop en erover. ‘Big Rom’ pikte in het slot zijn doelpuntje mee. Eindstand: 4-2. Inter is ook de nieuwe leider in de Serie A.

‘Big Rom’ scoorde eerder dit seizoen in zijn eerste ‘Derby della Madonnina’, de gouden Madonna op het dak van de Duomo. Geweldige nekslag toen. Zondag zat hij een uur lang niet in de match. De baltoetsenteller na 60 minuten: elf. Een dieptepunt in zijn loopbaan bij Inter. Had hij heus niet zelf schuld aan.

Passlijnen waren afgesneden, zijn foeriers leden vooral voor rust te vaak balverlies. Met die ene stevige ren en perfecte aflegger had Vecino beter moet doen. Assist ontnomen. Pas in het slot, op de counter, kwam het beest los.

De sequel schreef hij pas in blessuretijd. Opnieuw met het hoofd na een aanval die hijzelf opzette. 21 goals in 30 matchen. Over Zlatan spraken ze toen niet meer. Shirt uit, over de cornervlag en vieren maar. De nieuwe koning van Milaan is een Belg. Hij staat nu in een rijtje van illustere spelers die in hun eerste twee derby’s met Inter tegen AC Milan scoorden. Geschiedenis schrijven. Youri Djorkaeff, Ronaldo, Diego Simeone, Diego Milito en ene Zlatan gingen hem als buitenlander voor.

Zlatan

Aan de pauze stond het verrassend 0-2. Getekend Zlatan. Een beloning voor de uitstekende start van AC Milan, underdog in de derby. De leeuw van AC Milan torende op zijn achtendertigste boven alles en iedereen (en Godin) uit. Hij brulde, klauwde, bracht de opener aan en scoorde de tweede. Inter, ook ‘Big Rom’, duwde hij netjes in zijn schaduw. Er kan er maar een de grootste zijn.

In drie decennia staat Zlatan nu op het scoreblad van een Milanese derby. Al moet gezegd dat Padelli, de invallersdoelman van Inter, bij beide goals geen te beste beurt maakte. Elegantere verschijning dan de geblesseerde Samir Handanovic, mindere keeper.

Lazio leek op dat moment de winnaar van het weekend te worden. De lachende derde. En toch, met een team van Antonio Conte ben je zelden klaar. In twee minuten wiste Inter de achterstand uit. Gekke, geweldige match. Machtige uithaal van Brozovic. Vervolgens een flukse ren van Alexis S. – de Chileen, niet de Belg – en de gelijkmaker van Vecino. De stadionomroeper brulde het uit: Ro-me-lu Lu-ka-ku, Ro-me-lu Lu-ka-ku. Vergissen is des mensen. Die stond erbij, keek ernaar en holde met de bal naar de stip.

De Vrij bevrijdde Inter op een hoekschop met de winnende treffer. San Siro sprong, San Siro beefde – het beton veerde mee. Zlatan trof in de slotminuut nog de paal. Dan sloeg ‘Big Rom’ toe.

Na de nederlaag van Juventus tegen Hellas Verona komt Inter op gelijke hoogte en wipt het op basis van doelsaldo zelfs over Juventus naar de leiding in de Serie A.

Lukaku: “Nieuwe koning in Milaan”

Romelu Lukaku tweette achteraf dat er “een nieuwe koning in Milaan is”. Op zijn Instagram postte de Rode Duivel een video van het feestgedruis in de Inter-kleedkamer. Lukaku voelt zich uitstekend bij de Nerazzurri - of wat dacht u?

there’s a new king in town pic.twitter.com/w9yv4cVzrJ R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link