"Moeder Cristiano Ronaldo met spoed opgenomen in ziekenhuis na beroerte"

03 maart 2020

12u41

Bron: TVI 24

Maria Dolores Aveiro, de moeder van voetballer Cristiano Ronaldo, is volgens Portugese media deze ochtend na een beroerte met spoed overgebracht naar een ziekenhuis op Madeira. Haar toestand zou momenteel stabiel zijn, maar ze zal de komende uren diverse tests moeten ondergaan. De moeder van de Portugese superster overwon in 2007 borstkanker. In 2019 maakte ze bekend opnieuw tegen de ziekte te moeten vechten. “Ik ben in Madrid opnieuw geopereerd aan mijn borst. Ik heb al bestraling gekregen en moet vechten voor mijn leven”, zei ze toen tegen een Portugees televisiestation. Afwachten of Ronaldo morgenavond dus speelt in de Coppa Italia. In de return van de halve finale neemt de Oude Dame het thuis op tegen AC Milan, na 1-1 in de heenmatch.