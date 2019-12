‘La’ neemt het over van ‘Lu’: Lautaro schiet Inter naar de leiding en onttroont Lukaku als beste schutter Kristof Terreur

01 december 2019

16u57 0 Internazionale INT INT 2 einde 1 SPF SPF SPAL Serie A La deed het zonder Lu. Big Rom in de schaduw van zijn spitsbroer. El Toro neemt het over. Met twee goals trapte Lautaro Martínez Inter naar de leiding in de Serie A. De Argentijn heeft er tien in tien matchen, Lukaku acht in tien. Dodelijk duo. Lautaro is nu de beste schutter van Inter.

Ze gunnen het mekaar. Romelu Lukaku viert de doelpunten van Lautaro alsof het de zijne zijn. Gezien hoe hij enthousiast op zijn Argentijnse ploegmaat sprong bij de 2-0 en vervolgens de vuist balde? Een doelpunt waarin ‘Big Rom’ in de opbouw een groot aandeel had. Balaanname met de rug naar doel en dan breed spelen naar Candreva, die de voorzet netjes op het hoofd van Lautaro schilderde. De tweede dubbel voor de Argentijn in vijf dagen - na zijn twee goals op aangeven van Lukaku in Praag. Bij de opener tegen SPAL deed hij het meer op zijn eentje. Lukaku trok min of meer het gat. Lautaro profiteerde van de wijkende verdedigers. Hij plaatste het balletje netjes in de verste hoek.

‘La’ trapte Inter naar de leiding in de Serie A na het puntenverlies van Juve. Lu, de andere helft van koningskoppel Lu-La, kwam zelden in schietstelling. Hij was meer creator dan afwerker. Lautaro vergat twee precieze assists af te werken. Een gave voorzet kopte hij op de benen van Berisha. Toen Lukaku hem in het straatje stuurde, talmde hij te lang. De dribbel te veel oog in oog met de SPAL-keeper. Lukaku gooide de armen in de lucht. SPAL had ondertussen de aansluitingstreffer gemaakt. Inter bracht zichzelf weer in nesten.

Lukaku mag dan aan een mooie reeks bezig zijn met 8 goals in de laatste 10 matchen (vooral buitenhuis dan), maar Lautaro doet met 10 goals in evenveel wedstrijden nog straffer. In alle competities heeft hij er nu ook twee meer gemaakt: het is elf in totaal voor Big Rom vs de dertien voor ‘El Toro’. Samen zijn ze goed voor meer dan de helft van de Inter goals. Koningskoppel. Met de kroon nu voor Lautaro.

Lukaku maakt het weinig uit. Hij wil de landstitel.

