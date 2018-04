"Jullie hebben me weer liggen hé?": ook Dries Mertens lacht met loer die zijn ploegmaat Insigne gedraaid wordt Hans Op de Beeck

16 april 2018

13u19 0

Het is stilaan een traditioneel grapje wanneer Napoli het veld opkomt: de grootste jongen onder de mascottes, die wordt maar al te graag gekoppeld aan Lorenzo Insigne, met zijn meter 63 de kleinste speler der Napolitanen. Dat zorgt steevast voor gegniffel bij zijn ploegmaats, zoals ook bij Dries Mertens (zelf weliswaar maar 1 meter 69) tijdens de opkomst in het San Siro gisteren. Na afloop konden de Partenopei minder lachen: onder andere dankzij een geweldige save van Milan-doelman Donnarumma bleven ze steken op 0-0 en zagen ze enkele uren later Juventus na ruime winst tegen Sampdoria uitlopen tot zes punten. Met nog amper vier matchen te spelen, waaronder nog wel Juve-Napoli nu zondag 22 april, lijkt de scudetto voor de zevende opeenvolgende keer naar Turijn te gaan.

Insigne with that face expression: "You did it again, didn't you? 😂💙😊 #MilanNapoli pic.twitter.com/Xfse6k2g8K Everything Napoli(@ NaplesAndNapoli) link

Zijn kleine gestalte deed Insigne (26) op jonge leeftijd bijna besluiten met voetballen te stoppen, zo stelde hij onlangs in een interview met UEFA. "Ze vertelden me altijd dat ik wel talent had, maar dat ik te klein was", aldus de Italiaanse international. "Op een gegeven moment was ik dat zo beu dat ik met voetbal wou stoppen. Ik zag er het nut niet langer van in om nog door te zetten. Tot ik op proef mocht bij Napoli en het plots liep als een trein."

Whoever is in charge of organizing Italy’s mascots is definitely taking the piss out of Insigne 😂 pic.twitter.com/Bm4TVxBfzL MG(@ BulletHeaderEN) link

Het is dus niet de eerste keer dat Insigne gekoppeld werd aan bijna grotere jongens dan hij. Vorige maand nog ging bovenstaande foto viraal voor de aftrap van de vriendschappelijke interland tussen Italië en Argentinië. Ook voor de Champions League bij PSV Eindhoven en vorig seizoen in de Serie A tegen Torino werd Insigne dezelfde loer gedraaid.

In yesterday's Torino v Napoli game Insigne (5'3) was paired up with the tallest mascot.



😂😂😂 pic.twitter.com/qgmZgKhCYN Footy Accumulators(@ FootyAccums) link

Meer over Napoli

sport

sportdiscipline

voetbal

Insigne