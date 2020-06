“Jij bent de Wolf, Ninja, de leider van de roedel”: zo graag Nainggolan gezien is bij collega’s, zo weinig keuze heeft hij ODBS

16 juni 2020

14u30 0 Serie A De sportieve toekomst van Radja Nainggolan (32) blijft een actueel thema in Italië. In principe keert hij terug naar Inter nu zijn uitleenperiode aan Cagliari stilaan afgelopen is. In een gesprek waarin ‘Il Ninja’ ook zijn rivaliteit met Juventus verduidelijkt, duidt hij nogmaals op zijn goeie relatie met Intercoach Conte. Alleen is die liefde niet langer wederzijds. Nainggolan hintte eerder al op een (onwaarschijnlijke) terugkeer naar AS Roma. In de Romeinse kleedkamer zou hij wel met open armen ontvangen worden.

Dat Nainggolan zich twee jaar geleden onmogelijk maakte bij Inter, is CEO Beppe Marotta nog niet vergeten. Liever zijn ze Radja in Milaan kwijt dan rijk. Struikelblok is het prijskaartje rond zijn hals (18 miljoen euro hoopt Inter in coronatijden te krijgen) en vooral zijn nettoloon van jaarlijks 4 miljoen euro. Reden waarom blijven bij Cagliari, waar hij dit seizoen al voor 5 goals en 6 assists tekende, geen optie is.

Als de deur nog op een kier staat voor Nainggolan bij Inter, speelt Antonio Conte daar ongetwijfeld een rol in. Zowel als trainer van Juventus als Chelsea hamerde Conte op de komst van Nainggolan. Tevergeefs. Telkens een slechte timing. En toen Conte hem vorig seizoen daadwerkelijk onder de vleugels had, was hun tijd samen geen lang leven beschoren. Amper een maand, nadat Inter al beslist had Nainggolan weg te sturen. “Op een dag vertelde Conte me persoonlijk dat hij er ‘ziek’ van was dat hij me moest laten gaan, ondanks dat hij de beslissing van Inters bestuur steunde”, aldus Nainggolan daar toen over. “Kijk, zo’n houding weet ik te appreciëren. Als je me de dingen recht in het gezicht vertelt, heb ik daar geen probleem mee.”

Woorden die hij gisteren herhaalde in een livegesprek op het streamingplatform Twitch, in gesprek met de Italiaanse social media-ster Damiano Er Faina. “Ik zou Conte graag opnieuw zien. Ik hou van zijn aanpak, van zijn transparante manier van werken. Mensen die meteen zeggen waar het op staat, heb ik graag.” Probleem voor Radja: de liefde komt niet langer van twee kanten.

Nainggolan relativeerde ook de rivaliteit die hij met Juventus heeft. Club die hij in het verleden al bekritiseerde omwille van hun zogezegd machtsmonopolie. “Die mythe wil ik toch wat bijstellen. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit voor Juventus zou willen spelen, omdat ik het niet leuk vind om de sterkste te vervoegen. Dan vind ik het veel interessanter om een kleiner team naar de top te brengen. Mijn zogenaamde haat voor Juve is echter een eigen leven gaan leiden, in die mate dat de spelers van Juve zeggen dat ze me sowieso niet willen en ik spreekkoren over me krijg in hun stadion. Ach, dat is OK hoor. Ik vind het vooral belangrijk dat ik consistent blijf in mijn uitlatingen.”

We wachten op jou, we missen de leider van het casino! Jij bent de Wolf, Ninja AS Roma-verdediger Juan Jesus

Huidige of ex-voetballers waarmee hij graag had gespeeld? “Seedorf is iemand die altijd indruk op me gemaakt heeft. En dan zijn er natuurlijk Messi en Cristiano. Maar elke voetballer kan op zijn manier het verschil maken. Met haast iedereen heb ik ook een goeie band op het veld. In tegenstelling tot wat sommigen over mij vertellen. Ik ben alles behalve een onrustzaaier in de kleedkamer.”

Vorige maand liet Nainggolan een ballonnetje op rond een terugkeer naar AS Roma, club waar hij zich prima thuis voelde. “Als de omstandigheden goed zitten, dan wil ik terug naar AS Roma. Ik heb er mooie momenten gekend. Het leven daar voelde heel natuurlijk aan. En er gaat niets boven de Romeinse derby.” Daar heeft hij betere herinneringen aan dan de Milanese. Juan Jesus, zijn voormalige ploegmaat bij AS Roma, deed er nog een schepje bovenop. Toen Nainggolan de Braziliaanse verdediger vorige week feliciteerde met zijn verjaardag, luidde het antwoord van Jesus: “We wachten op jou, we missen de leider van de bende! Jij bent de Wolf, Ninja!” Noot: Jesus kwam dit jaar amper aan de bak in het Olympisch Stadion en ziet zijn contract niet verlengd.

Bovendien heeft Inter met Nicolo Barella, weggeplukt bij Cagliari, een (jongere) speler in huis die de rol van Nainggolan perfect kan invullen. Vindt ook Radja zelf. “Hij heeft mijn stijl. Een kwajongen die graag en veel loopt en vecht. Scoort af en toe en geeft assists. Ik zie in hem een zes jaar jongere versie van mezelf. Nu al een belangrijke speler voor de ploeg.” In Italië, waar transfergeruchten graag gelezen worden, maken ze ook gewag van interesse van Torino voor Radja. Die andere club uit Turijn. Omdat hij ook voor hen geen spek voor de bek is, zouden zij onze landgenoot willen ruilen met Armando Izzo (28), verdediger waarvan Conte fan is, of de Kameroense verdediger Nicolas Nkoulou (30).

In Cagliari ten slotte hopen ze op een inspanning van alle partijen. Nainggolan moet zijn looneisen verlagen en Inter zijn prijs fors laten zakken.

