Italiaanse sportkrant maakt lonen van Serie A-sterren openbaar: “Lukaku op drie, Cristiano Ronaldo op eenzame hoogte” TLB KTH

10 september 2019

12u51

Bron: La Gazzetta dello Sport 3 Serie A Romelu Lukaku is met voorsprong de grootverdiener bij Inter. Dat schrijft de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Het roze dagblad maakte de jaarlonen van de Serie A-voetballers openbaar en daaruit blijkt dat Cristiano Ronaldo - niet geheel verrassend - de absolute grootverdiener is met een jaarsalaris van 31 miljoen euro. Alle bedragen hieronder zijn netto.

‘t Is een jaarlijkse traditie dat de Italiaanse sportkrant een overzicht publiceert met alle jaarsalarissen in de Italiaanse competitie. Vorig seizoen was Radja Nainggolan nog de Belgische grootverdiener in de Laars met 4,5 miljoen euro, maar tegenwoordig volgt ‘Il Ninja’ op ruime afstand van een andere landgenoot: Romelu Lukaku. De Rode Duivel strijkt volgens La Gazzetta jaarlijks 7,5 miljoen euro op bij Inter, een bedrag dat met prestatiegerichte bonussen kan oplopen tot 9 miljoen euro. Lukaku is daarmee met voorsprong de grootverdiener van de Nerazzurri. De nummer twee, de Uruguayaan Diego Godin, ziet jaarlijks 5 miljoen euro (+1 miljoen aan bonussen) op zijn rekening verschijnen. De volledige loonlast van Inter, voor de spelers, bedraagt 139 miljoen per jaar.

Dat is wel een pak minder dan bij Juventus. De ‘Oude Dame’ betaalt volgens de Italiaanse sportkrant 294 miljoen euro aan jaarlonen. De hoofdverantwoordelijke voor die gigantische som is Cristiano Ronaldo. De Portugese superster onderhandelde bij zijn contractbesprekingen een jaarsalaris van liefst 31 miljoen euro. Dat is 23 miljoen euro meer dan de nummer twee op het lijstje, de Nederlander Matthijs de Ligt. De jonge Nederlander heeft een basisloon van 8 miljoen, maar via bonussen kan dat ook nog oplopen tot 12 miljoen. Hij doet een half miljoen beter dan Gonzalo Higuain, diens landgenoot Paulo Dybala volgt een plaatsje lager in der Juve-hiërarchie met 7,3 miljoen.

De grootverdieners:

Cristiano Ronaldo (Juventus) - 31 miljoen

Matthijs de Ligt (Juventus) - 8 miljoen (+4 miljoen bonussen)

Romelu Lukaku (Inter) - 7,5 miljoen (+1,5 miljoen aan bonussen)

Adrien Rabiot (Juventus) - 7 miljoen euro (+2 miljoen aan bonussen)

Gonzalo Higuain (Juventus) - 7,5 miljoen euro

Paulo Dybala (Juventus) - 7,3 miljoen euro

Aaron Ramsey (Juventus) - 7 miljoen euro

Miralem Pjanic (Juventus) - 6,5 miljoen euro

Edin Dzeko (AS Roma) - 5 miljoen (+1 miljoen aan bonussen)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Douglas Costa (Juventus), Mario Mandzukic (Juventus), Sami Khedira (Juventus), Diego Godin (Inter) en Kalidou Koulibaly (Napoli) - 6 miljoen

En de andere Belgen?

Wat de Belgen betreft, staat Dries Mertens op plaats twee volgens La Gazzetta dello Sport. De spits zou bij Napoli jaarlijks kunnen rekenen op een verloning van vier miljoen euro. Verdediger Kalidou Koulibaly (6 miljoen), aanvoerder Lorenzo Insigne (4,6 miljoen) en zomeraanwinst Hirving Lozano (4,5 miljoen) verdienen meer. Bij Lazio zouden Jordan Lukaku en doelman Silvio Proto elk een jaarloon hebben van één miljoen euro. Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) en Ciro Immobile zijn met 2,5 miljoen euro de best betaalde spelers bij Lazio.

Radja Nainggolan zette niet enkel sportief, maar ook op vlak van loon een stapje terug. De middenvelder verdient jaarlijks nog 3 miljoen euro bij Cagliari en is daarmee wel met voorsprong de grootverdiener bij de Sardinische club. Op nummer twee staat Pavoletti met 1,8 miljoen. Wat voorts ook opvalt: de lonen liggen relatief laag bij Atalanta, vorig seizoen toch de nummer 4 in Italië. De club uit Bergamo zal in totaal 38 miljoen euro betalen aan spelerslonen. Rode Duivel Timothy Castagne krijgt 550.000 euro per jaar, spits Duvan Zapata staat op één bij Atalanta met 1,8 miljoen euro per jaar. Door een nieuwe belastingregeling in Italië zullen de lonen vanaf 2020 hoger liggen in Italië.

Ter vergelijking: het brutoloon van Cristiano Ronaldo in Italië bedraagt zo’n zestig miljoen euro, dat van Lionel Messi bij FC Barcelona ligt op 75 miljoen euro - zonder bonussen. Dat bedrag kan tot boven de 100 miljoen stijgen. Eden Hazard vangt bij Real Madrid dan weer een brutojaarloon van om en bij de dertig miljoen euro bij Real Madrid.

