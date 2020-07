“Inter en Messi, waarom niet?”: vader van Lionel koopt huis in Milaan, vermaarde La Gazzetta denkt meteen verder GVS

24 juli 2020

12u12

Bron: La Gazzetta dello Sport, Sky Italia 0 Buitenlands voetbal De front van La Gazzetta dello Sport laat de fans van de Nerazzurri dromen. “Inter en Messi. Waarom niet?”, schrijft de gerenommeerde Italiaanse sportkrant vandaag in het groot. De aanleiding? Jorge, de papa van Lionel Messi (33), die een huis kocht in Milaan. Wellicht omwille van het belastingvoordeel in Italië, toch slaan de speculaties op hol.

De voorpagina van La Gazzetta is er een die opvalt. Lionel Messi wordt in één beeld vervat met de befaamde kathedraal van Milaan. “Inter en Messi. Waarom niet?”, schrijft de gerenommeerde sportkrant bij de foto. “Een wending die doet dromen.”

Die wending slaat op een verhuis van Jorge Messi, die zich bekommerd om de financiële aspecten van zijn zoon, naar Milaan. Jorge kocht een huis in de modestad en trekt er eerstdaags in. Sky Sports Italia stelt dat de verhuis louter een financiële kwestie is. Jorge wil profiteren van de grote belastingvoordelen die Italië sinds 2017 biedt aan rijke buitenlanders. Lionel zou mee kunnen profiteren via zijn vader.

La Gazzetta erkent die drijfveer, maar durft toch een stapje verder te gaan. “Gaat het enkel om economisch profijt, of zit hier toch een ongelofelijke deal achter?” Dat de grootste sportkrant van Italië een eventuele overgang dus niet afdoet als onrealistisch, laat de supporters van de ploeg van Romelu Lukaku watertanden.

Ibiza

Dat ‘de Vlo’ een frustrerend seizoen achter de rug heeft, helpt bij de speculaties. Zo maakte de aanvoerder openlijk ruzie met sportief directeur Éric Abidal en stelde hij na het missen van de titel de kwaliteit van de groep in vraag. “We zijn al het hele seizoen een bijzonder zwak team”, was de zesvoudige winnaar van de Ballon d’ Or duidelijk. Uithalen die we zelden zien: Messi stoort zich aan de huidige aanpak bij Barça.

Of Inter hem na jarenlang azen eindelijk kan binnenhalen, valt te betwijfelen. Messi geniet ondertussen alvast van een korte vakantie. Samen met z’n echtgenote Antonella Roccuzzo, Luis Suarez en diens vrouw Sofia Balbi ligt hij momenteel met een superjacht voor de kust van Ibiza. Even de batterijen opladen alvorens de eindronde van de Champions League begint. Barcelona speelt op 8 augustus in Lissabon de terugmatch van de kwartfinales tegen Napoli. In Italië werd het 1-1.

