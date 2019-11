“Ik wist dat dit ging gebeuren”: Lukaku was voorbereid op het racisme in Italië MGL/GVS

15 november 2019

17u43 0

Romelu Lukaku had zich verwacht aan het racisme waarmee hij in zijn korte periode in Italië al te maken kreeg. “Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik was erop voorbereid, want ik sprak met enkele voetballers die er spelen”, zegt hij. “De UEFA moet hard optreden. We kunnen wel een bordje met ‘No to Racism’ omhooghouden, maar als er geen actie wordt ondernomen heeft het geen zin. Maar ik beleef een goede tijd in Italië. De mensen op straat zijn zeer lief tegen mij. Daarop wil ik mij focussen.”

