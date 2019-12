“Ik schaam mij hiervoor”: makelaar Lukaku veroordeelt cover van Italiaanse krant, maar die blijft fors van zich afbijten YP

05 december 2019

16u08 26 Serie A Morgen staat in de Serie A de hoogst interessante confrontatie tussen Inter en AS Roma op het menu. Dat wordt ook een weerzien tussen Inter-spits Romelu Lukaku en Roma-verdediger Chris Smalling, beiden verguisd bij Manchester United. Bij Corriere dello Sport blikken ze al vooruit naar die confrontatie, maar niet op de meest gelukkige manier. De makelaar van Lukaku is not amused, maar de krant zelf blijft van zich afbijten.

Inter tegen AS Roma, dat is de fiere leider in de Italiaanse hoogste klasse (37 punten) tegen de vijfde in de stand (28 punten). En dus ook Romelu Lukaku tegen Chris Smalling, beiden nog niet zo lang geleden richting exit begeleid door Ole Gunnar Solskjaer in Manchester. Onze landgenoot werd begin augustus dit jaar weggekocht bij de ‘Mancunians’ voor zowat 75 miljoen euro, terwijl de Britse verdediger wat later werd uitgeleend aan de Romeinen. Een zet die het duo duidelijk deugd heeft gedaan. Lukaku zit in 18 partijen al aan 11 goals en 2 assists, Smalling toont bij Roma dan weer waarom hij al 31 keer mocht opdraven met de Engelse nationale ploeg. Voer genoeg voor Corriere dello Sport om er een groot deel van hun frontpagina aan te wijden, maar de manier waarop doet alvast de wenkbrauwen fronsen. (Lees verder onder de video)

Lukaku over racisme in Italië:

Als Italiaan schaam ik mij voor een titel zoals deze. Romelu is hier erg gevoelig voor. Gelukkig is hij sterk genoeg om hiermee om te gaan Federico Pastorello, de makelaar van Romelu Lukaku

Zo staat er in het groot ‘Black Friday’ te lezen. “Beide spelers nemen een sterke positie in tegen racisme. Ze zijn het symbool van de wederopstanding van hun teams, in vergelijking met vorig jaar haalden hun respectievelijke ploegen meer punten”, zo kadert Corriere dello Sport, toch één van de grootste sportkranten in Italië, de keuze voor de kop en foto’s van de Belgische aanvaller en Engelse verdediger. Maar laat ons wel wezen: erg goed komt het blad er niet uit, zo blijkt ook uit de reacties op sociale media en ver daarbuiten. Zeker in een periode waarin het Italiaanse voetbal zich collectief heeft uitgesproken tegen racisme. De tweets van AS Roma, Inter en AC Milan (hieronder en op het einde van het artikel) spreken voor zich.

Football is passion, culture and brotherhood.



We are and always will be opposed to any form of discrimination.

#BUU #BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM Inter(@ Inter_en) link

“Onschuldig bedoeld”

De Corriere zelf heeft intussen een artikel op de site geplaatst waarin het benadrukt dat het de bedoeling was “de fantastische weelde in diversiteit” in het voetbal in de verf te zetten. “Met ‘Black Friday’, voor zij die het willen en kunnen begrijpen, willen we enkel de diversiteit in de sport loven. (...) Het is een onschuldig bedoeld artikel, perfect onderbouwd door de auteur ervan. Het is enkel giftig gemaakt door zij die gif in zich hebben.”

Federico Pastorello, de makelaar van Romelu Lukaku, is bij Sky Sports toch ietwat een andere mening toegedaan. “Als Italiaan schaam ik mij voor een titel zoals deze. Romelu is hier erg gevoelig voor. Gelukkig is hij sterk genoeg om hiermee om te gaan. Ook voor andere spelers, die niet zo sterk in hun schoenen staan en minder impact hebben op het racismedebat. Maar Romelu is hier zeker niet blij mee. Racisme is een groot probleem, het zit ingebakken in onze cultuur. Ik kan alleen maar hopen dat de officiële instanties het wat serieuzer nemen.”

Ook vanuit Roma kwam er al een reactie. “De bedoelingen van de krant waren zeker goed”, klinkt het bij Chief Strategy Officer Paul Rogers. “Maar de titel overschaduwt de anti-racistische boodschap die in het stuk zelf staat. Spijtig genoeg zien we op sociale media dat de meeste surfers de titel al veroordelen nog voor ze het artikel zelf hebben gelezen. Dat zorgt voor nieuw en onnodig ophef in tijden waarin we racisme in het Italiaanse voetbal willen aanpakken.”

Open brief

“We moeten publiekelijk erkennen dat we een ernstig probleem hebben met racisme”, schreven de 20 clubs van het hoogste niveau vorige week nog gezamenlijk in een open brief. “Het is een probleem waaraan we in de loop der jaren niet genoeg hebben gedaan om het te bestrijden. We kunnen niet langer zwijgen over deze kwestie of wachten tot het op magische wijze verdwijnt”, klonk het verder ook nog.

Eerder dit seizoen werd Romelu Lukaku al het slachtoffer van racisme. Zo zei een tv-presentator dat onze landgenoot “alleen af te stoppen is met tien bananen” en kreeg hij ook in de uitwedstrijd bij Cagliari weinig fraais te horen van de thuisfans. Maar Lukaku was tot dusver niet de enige: ook Brescia-aanvaller Mario Balotelli kreeg al racistische verwijten naar het hoofd geslingerd in de wedstrijd tegen Hellas Verona.

Lukaku racistisch bejegend in Cagliari:

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH AS Roma English(@ ASRomaEN) link

It is totally unacceptable to see such casual ignorance on racism. We will not stay silent on this issue…

Non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo. Non resteremo più in silenzio davanti a questo problema.#togetheragainstracism pic.twitter.com/kxKBP7CVox AC Milan(@ acmilan) link