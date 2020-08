“Ik heb maandenlang stront moeten eten”: Conte zoekt confrontatie met Inter-bestuur YP

04 augustus 2020

11u31

Bron: Reuters 0 Serie A Iets wat ze bij Juventus en Chelsea ongetwijfeld ook nog kennen. Het seizoen zit erop, dus zoekt Inter-coach Antonio Conte (51) de confrontatie met het bestuur. “Ik heb maandenlang stront moeten eten, zonder enige vorm van bescherming te zien”, klonk het afgelopen weekend snoeihard bij de flamboyante Italiaan. Ondertussen nam hij wel al wat gas terug, maar een ideale aanloop naar de belangrijke Europa League-confrontatie met het Spaanse Getafe van morgen is het allerminst.

Inter won afgelopen zaterdag op de slotspeeldag in de Serie A met 0-2 bij Atalanta, waardoor het team van Romelu Lukaku het seizoen beëindigde op de tweede plaats met 82 punten - de beste prestatie van Inter in negen jaar. Eén puntje minder dan kampioen Juventus, een van de ex-ploegen van Conte ook. En dat doet pijn. “Voor mij persoonlijk is het een enorm zwaar seizoen geweest. Ik vind niet dat de spelers voldoende erkenning hebben gekregen voor wat ze hebben gepresteerd. En ik evenmin. We hebben maar heel weinig bescherming gekregen van de club. We moeten nog op alle vlakken groeien, op en naast het veld. Een grote club moet zijn spelers meer beschermen.” Een duidelijke sneer richting de clubleiding.

Ik ben een driejarig project aangegaan bij Inter en zoals ik dat altijd al heb gedaan, zal ik ook nu hard werken en vechten om er een winnend project van te maken Antonio Conte

Maar ook de Italiaanse media spelen volgens Conte een vuile rol. “Maandenlang hebben we stront moeten eten en zien we helemaal niks van enige bescherming. Mijn probleem is dat ik een visie heb. Ik zie welke weg we moeten inslaan, ik weet wat we moeten doen. Maar ik las onlangs nog een interview van Luciano Spalletti uit 2017 (toen coach van Inter, red.). Het is nu 2020 en er is nog altijd niets veranderd.” Daarmee verwees hij naar het feit dat er toen (en nog steeds) een mol zat bij Inter, die zaken naar de pers lekt die de club schade berokkenen.

Bij Juventus en Chelsea kijken ze ondertussen niet vreemd op. Ook zij moesten telkens dezelfde machtsstrijd uitvechten met hun toenmalige coach. Na elk seizoen klaagt die over het feit dat hij zijn gewenste versterkingen - dit seizoen wou hij er graag onder meer Edin Dzeko (AS Roma) en Arturo Vidal (Barcelona) bij - niet gekregen heeft. Niet zozeer Inter-eigenaar Steven Zhang lijkt dus de gebeten hond, wél sportief directeur Pietro Ausilio.

Al was Conte gisteren bij persagentschap ANSA al veel gematigder. “Ik ben een driejarig project aangegaan bij Inter en zoals ik dat altijd al heb gedaan, zal ik ook nu hard werken en vechten om er een winnend project van te maken”, klonk het. Terwijl hij zaterdag nog had gezegd dat hij pas na de Europa League-campagne, waarin Inter het morgen in de achtste finales opneemt tegen Getafe, over zijn toekomst zou beslissen. Massimiliano Allegri en Mauricio Pochettino worden in de Italiaanse media alvast genoemd als mogelijke opvolgers.

