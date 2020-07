“Ik ben spits, coach én voorzitter. Jammer genoeg word ik enkel voor het eerste betaald”: Zlatan hélemaal zichzelf tegen Juventus en Ronaldo TLB

08 juli 2020

07u50

Bron: DAZN 2 Serie A Zlatan being Zlatan. Op het veld scoorde Ibrahimovic (38) in . Op het veld scoorde Ibrahimovic (38) in de krankzinnige partij tegen Juventus vanop elf meter, ernaast andermaal met zijn quotes. Maar hoelang zullen ze in Milaan nog van hem kunnen genieten? Zlatan zegt dat de fans hem niet vaak meer live aan het werk zullen zien.

62ste minuut: 0️⃣-2️⃣

67ste minuut: 3️⃣-2️⃣



Mamma Mia. 😳🍿#MilanJuve pic.twitter.com/1cwsMdnQ4f Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Op de sociaalnetwerksites doet een foto de ronde. Terwijl Milan-spits Rebic de bal uit het net gevist heeft na de strafschopgoal van Zlatan, kijkt Ibrahimovic - brede grijns op het gezicht - hoe Cristiano Ronaldo reageert. “Je kent hem. Je kent hem”, zou de Portugees geroepen hebben richting z’n doelman Szczesny vóór Ibrahimovic aanlegde. De reactie van de Zweed bleef niet uit. Ronaldo kon er nog om nog lachen, Juventus leidde dan met 1-2. Maar het werd dus 4-2. Clash der ego’s, beslecht in het voordeel van de Zlatan.

Balans

Na de match nam Ibra graag het woord, in zijn gekende stijl. “Ik ben oud, dat weet iedereen ondertussen. Maar leeftijd is maar een getal”, zei hij voor de camera van streamingdienst DAZN, een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in het ‘streamen’ van sportwedstrijden. “Ik werk goed en heb een goeie balans gevonden. Ik speelde nu langer dan tijdens de vorige match (hij stond tegen Juve 67 minuten op het veld, red.). Ik voel me goed en probeer de ploeg te helpen. Natuurlijk geef ik raad aan mijn ploegmaats. Eigenlijk ben ik zowel spits, coach en voorzitter (lacht). Jammer genoeg word ik enkel voor dat eerste betaald.”

Ik hou er niet van als ik het verschil niet kan maken. Ik ben hier niet om mascotte te spelen Zlatan Ibrahimovic

“Als ik hier vanaf de eerste speeldag was geweest, dan had Milan de Scudetto (de titel) kunnen winnen”, zegt hij ook. Grappend, al meent Zlaten zo’n uitspraken ergens ook wel. Of hij Milan volgend seizoen wél vanaf het begin zal kunnen helpen, is afwachten. Voor 2020-2021 heeft hij nog geen contract. “’t Is een vreemde situatie. Ik ga me nu nog een maand amuseren en daarna zien we wel.”

My Best friend pic.twitter.com/WMDeYj8yaB Zlatan Ibrahimović(@ Ibra_official) link

Geen mascotte

Zlatan houdt er wel rekening mee dat de Milan-fans hem niet meer live aan het werk zullen zien in San Siro. “Dat zou best kunnen. Het is heel vreemd om in een leeg stadion te spelen. Als San Siro vanavond vol had gezeten, dan had het een memorabele avond kunnen worden. Pas op, ik heb het nog altijd naar m’n zin in Milaan. Ik ben 38 en besef maar al te goed dat ik fysiek niet meer zo sterk ben als vroeger. Maar daar ga ik slim mee om. Ik probeer niet meer dezelfde dingen te doen als op mijn twintigste. Maar anderzijds hou ik er helemaal niet van als ik het verschil niet kan maken. Ik ben hier niet om mascotte te spelen. Wel om mijn ploegmakkers, de club en de fans te helpen.”

