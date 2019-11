“Hij is zwart en hij is bezig zich te bleken”, voorzitter Brescia shockeert met uitspraak over Balotelli MGL

25 november 2019

15u24 0 Serie A Het water tussen Mario Balotelli en z’n club Brescia was al diep, maar nu heeft Massimo Cellino, de voorzitter van de club, er eigenhandig voor gezorgd dat het waarschijnlijk nooit meer goed komt. Wanneer de man een vraag kreeg over de toestand van Balotelli ging hij gruwelijk de mist in.

I'm actually speechless. Brescia president Massimo Cellino asked what's wrong with Mario Balotelli: “What can I tell you? He's black and he is working on clearing himself”pic.twitter.com/Krw7VxxRFr Andrew Cesare(@ AndrewCesare) link

Nog even de situatie schetsen. Brescia verloor gisteren kansloos met 3-0 van AS Roma. Het verlies illustreert de slechte situatie in en rond de ploeg. Donderdag had Mario Balotelli de training met slaande deuren verlaten omdat trainer Fabio Grosso hem verweet te weinig inzet te tonen. De ex-international en wereldkampioen van 2006 liet Balotelli meteen ook uit de selectie voor de wedstrijd tegen AS Roma van gisteren.

Grosso kwam na de match terug op het incident met Balotelli: “Hij zal z’n plek in het team enkel terugkrijgen als hij meer inzet en enthousiasme toont. Hij kan bij ons een leidende rol hebben, maar dan moet hij net als iedereen de nodige discipline tonen.” Deze ochtend meldde Balotelli zich eerst wel op het trainingscomplex, maar hij verliet het oefencentrum quasi meteen. Hij miste zo de geplande training van 11u.

Dwaze actie Cellino

Cellino reageerde deze middag op totaal ongepaste wijze: “Hij is zwart en hij is bezig met zichzelf te bleken”. Daarmee gooide hij nu nog wat extra olie op het vuur. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Balotelli nog voor Brescia zal uitkomen. Enkele weken gelden werd hij op het veld van Verona ook al racistisch beledigd. Hij trapte als reactie een bal in het publiek en stond op het punt om het veld te verlaten. Door de actie van Cellino komt de Italiaanse competitie opnieuw heel negatief in beeld.

Balotelli liet ook al uitschijnen dat hij zou azen op een transfer in januari. De Italiaan tekende in de zomer een contract voor drie seizoenen bij Brescia. Tot nog toe kon de spits daar niet overtuigen en scoorde hij amper twee keer in zeven wedstrijden. Brescia staat voorlopig dan ook troosteloos laatste met zeven punten uit twaalf wedstrijden.