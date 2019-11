“Hij heeft al drie jaar niemand gedribbeld”: Ronaldo wordt niet gespaard na akkefietje bij wissel GVS

11 november 2019

18u50 0 Serie A Cristiano Ronaldo (34) gaat serieus over de tongen nadat hij gisteravond bij zijn vervanging tegen AC Milan recht de kleedkamers inliep. Juventus-coach Maurizio Sarri omzeilde de situatie door de stellen dat de Portugees niet helemaal fit is, maar ondertussen blijft de kritiek niet achterwege. “Hij heeft al drie jaar geen tegenstander meer voorbij gedribbeld”, is Fabio Capello niet mals. En ook de cijfers spreken niet in het voordeel van ‘CR7'.

Een onalledaags zicht gisteravond in het Allianz Stadium. Na amper 55 minuten werd superster Cristiano Ronaldo naar de kant gehaald door Sarri. Met het gezicht op onweer denderde de Portugees direct naar binnen. Op de koop toe een tweede wissel op slechts enkele dagen tijd, want ook in het Champions Leagueduel tegen Lokomotiv Moskou werd Ronaldo gewisseld. Weliswaar slechts tien minuten voor tijd, maar het maakt het er niet minder uniek op. Vorig seizoen ging ‘CR7' immers maar tweemaal op een volledig seizoen vroegtijdig naar de kant. Twee keer toen Juventus al lang zegezeker was en Ronaldo had gescoord: een applauswissel dus.

Niets van dat gisteravond. De man van 117 miljoen moest plaats ruimen voor Paulo Dybala om alsnog de drie punten thuis te houden. Sarri slaagde in zijn opzet, het was uitgerekend de Argentijn die de Oude Dame de zege schonk na een heerlijke combinatie. Volgens Italiaanse media had de grote ster dan al het stadion verlaten.

Sarri riep een lichte kwetsure in als excuus voor de chagrijnige Ronaldo. “We moeten Ronaldo net bedanken”, vertelde hij op z’n persconferentie na de match. “Hij bracht een offer om vanavond überhaupt te kunnen spelen. Ik zag na rust snel dat hij niet helemaal in orde was: hij heeft last aan de knie. Hem wisselen was de enige juiste beslissing. Het is toch niet meer dan logisch dat een speler dan geïrriteerd van het veld stapt? Zeker wanneer een speler zo hard werkt om erbij te kunnen zijn.”

Capello: “Juve kan ook zonder Ronaldo”

Sarri zalfde, Fabio Capello sloeg. De ex-topcoach van onder andere AC Milan, Real Madrid en ook Juventus kon de actie van Ronaldo maar weinig appreciëren. “Zoiets vind ik echt niet leuk”, vertelde de inmiddels 73-jarige Capello tegenover Sky Sports Italia. “Hij moet zich gedragen als een kampioen, ook als hij het veld verlaat. De waarheid is dat Cristiano al drie jaar geen tegenstander is voorbij gedribbeld. Hij is een kampioen, de beste van allemaal, maar je hebt nu eenmaal te maken met Douglas Costa en Paulo Dybala die ook het verschil kunnen maken. Daardoor kan Juventus ook zonder hem matchen winnen. Daarom complimenten aan Sarri. Je moet een sterke persoonlijkheid hebben om Ronaldo te wisselen. Maar het is hoe het is: Ronaldo heeft niet meer de snelheid en dynamiek van weleer.”

Dertien jaar

“Lastige match, belangrijke overwinning.” Ronaldo zelf reageerde deze ochtend kort op Instagram. Niets over de eventuele blessure, niets over de vervanging en niets over zijn vroegtijdig verlaten van het stadion. Op het bericht volgde zowel complimenten - voor sommigen was het een zelfbewuste post - als kritiek.

Mogelijk pakt Ronaldo als antwoord in z’n volgende match uit met een weergaloze hattrick, maar de statistieken tonen wel aan dat de vijfvoudige Gouden Bal-winnaar in een dipje zit. In veertien matchen voor Juve dit seizoen zit hij aan zes goals en twee assists. Het is zeven jaar geleden dat hij na veertien matchen zo weinig assists liet optekenen en liefst dertien jaar geleden dat hij zo weinig de weg naar doel vond.

Eén man vindt dit alles prima zo. Sinds het vertrek van Ronaldo bij Real Madrid voelt Karim Benzema zich bevrijd. De Franse spits zette dit seizoen al elf treffers en vijf assists op de tabellen. Samen met de cijfers van vorig seizoen klokt Benzema af op 41 doelpunten en vijftien assists. En laat dat toevallig meer zijn dan... Cristiano.

