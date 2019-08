‘Gigantische Lukaku’, ‘spits van ijzer’ en tifosi in de ban van “vriendelijke reus”: Italiaanse media lyrisch na Romelu’s droomdebuut ODBS/KTH

27 augustus 2019

09u45

Bron: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport 2 Serie A Binnenkomer door de grote poort in de Serie A voor Romelu Lukaku. Meteen gescoord in 4-0-winst. Zieltjes gewonnen. Lovende commentaren en meteen mooie punten in de Italiaanse media. Prominent aanwezig op de voorpagina’s vandaag: ‘Lukaku-show’ of ‘Gigantische Lukaku’, zo lezen de koppen.

Neen, top was de nieuwste spits van de ‘nerazzurri’ zeker nog niet tegen Lecce. Daarvoor ontbeert Lukaku nog ritme, zijn er nog te weinig automatismen met de ploegmaats. ‘Lavori in corso’: werken zijn aan de gang. Maar alle elementen zijn aanwezig om er een mooi huwelijk van te maken tussen Romelu en Inter. Een trainer die hem er absoluut bij wou, een club met een project, een spits in de fleur van zijn leven en bevrijd van het juk Manchester United genaamd. Met open armen richting Serie A. De liefde is nu al wederzijds. Een geweldige knal tijdens de opwarming (zie video hieronder) liet het beste verhopen. Een uurtje later, toen hij de 3-0 op het bord zette, schreeuwden de tifosi in San Siro, met zijn 64.000 waren ze, zijn naam. ‘Lu-ka-kuuuu’.

When i knew it was meant to be 😉👀🙉.... #Golaso pic.twitter.com/OmZAl5GUBl R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

Le Stade Giuseppe-Meazza entonne pour la première fois le nom de @RomeluLukaku9 qui inscrit le troisième but de l'Inter face à Lecce ! Le premier d'une longue série ! 🔥🔊 #InterLecce #Frissons @ElevenBE_fr pic.twitter.com/k8ae0WaynA François-Nicolas(@ JFNSepulchre) link

En ook de media gaan gretig mee in het verhaal. Ondanks dat ze nog niet de beste Lukaku zagen, waren veel mensen in en rond San Siro onder de indruk van Belgiës topschutter aller tijden. Op de cover van de vermaarde ‘Gazzetta dello Sport’ vandaag prijkt Lukaku na zijn goaltje, met de kop ‘Che Inter’ (‘Dat Inter’). “De hand van Conte nu al zichtbaar.” Even verderop wordt de Duivel al omschreven als het nieuwe idool van de tifosi, de spits van de toekomst of de man van ijzer. Mooie woorden, met die bedenking erbij dat de warmbloedige Italianen altijd graag en met veel beeldspraak schrijven. Een 7 op 10, geeft ‘La Gazzetta’ hem. “Loste meteen de verwachtingen in. Soms nauwelijks van de bal te zetten, legde vele meters af en was meteen goed voor een echte spitsengoal.”

Ook op cover van ‘Corriere delle Sport’ Lukaku die een buiging maakt voor de fans van Inter na zijn goal. Wat verderop de kop: ‘Gigantische Lukaku buigt voor San Siro en brengt tifosi in extase’. Ook voor deze sportkrant krijgt Romelu een 7. “Spits ten dienste van de ploeg. Schermde ballen af, gaf nooit af. Stak na de pauze nog een tandje bij en werkte zijn eerste kans meteen af. Alleen Candreva, maker van een geweldige 4-0 vanop afstand, Sensi en Brozovic, die ook elk een knappe goal voor zich namen, krijgen net als in de ‘Gazzetta dello Sport’ nog een half puntje meer. Ook ‘Tuttosport’ gaat meteen door de knieën voor Lukaku. Ook daar een 7. “Liet San Siro beven met de tred van een bulldozer. Viel ook op door intelligente looplijnen en maakte een goal die de herinnering aan Icardi definitief verdreef in Milaan.” Icardi is de nukkige spits van Inter die zijn status vorig seizoen gewijzigd zag van held naar anti-held en nog steeds niet verkocht is. (lees hieronder verder)

Conte: “Lukaku is een vriendelijke reus”

Ook opvallend is de lof die Antonio Conte nu al toebedeeld krijgt in de Italiaanse media. De ex-coach van de Italiaanse nationale ploeg, Juventus en Chelsea staat voor de zware opdracht om Inter in duel te laten gaan om de scudetto met het ongenaakbaar geachte Juve. Conte was er alvast als de kippen bij om het gesmaakte debuut van Lukaku in de verf te zetten. “Ondanks dat hij hier nog maar enkele weken is, heeft hij zich al geweldig geïntegreerd. Hij komt hier aan als een van de beste spitsen ter wereld, maar gedraagt zich zo bescheiden. Een vriendelijke reus die altijd lacht en klaar staat om zijn ploegmaats te helpen. Vergeet niet dat Lukaku nog altijd maar 26 is. Zijn potentieel is enorm en nu al toont hij waarom de club (lees: hijzelf) hem er zo graag bij wou.” Nog dit: na de match mocht Lukaku niet praten met de pers, maar werd hij aan het einde van de 'mixed zone’ wel verplicht om op de foto te gaan met ‘journalisten’.

ROMELU LUKAKUUUUUUU! 🔥



🇮🇹 #InterLecce 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/NdHymki6XI Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

I’m happy with today’s win. Forza inter ⚫️🔵 sono contento della vittoria di oggi!! Forza inter ⚫️🔵 pic.twitter.com/6tYmBcQVcJ R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link