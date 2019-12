“Gattuso leidt vandaag al eerste training bij Napoli na ontslag Ancelotti” ABD/GVS

11 december 2019

09u41 6 Serie A Napoli blijft niet bij de pakken zitten. Nadat Carlo Ancelotti (60) gisteravond de laan werd uitgestuurd ondanks een 4-0-zege tegen Racing Genk én overwintering in de Champions League, leidt Gennaro Gattuso volgens La Gazzetta dello Sport vandaag al zijn eerste training.

“Napoli heeft besloten om de benoeming van de heer Carlo Ancelotti als manager te beëindigen”, viel er gisteravond te lezen op de Twitterpagina van de ploeg van Rode Duivel Dries Mertens. “De club, haar voorzitter Aurelio De Laurentiis en Carlo Ancelotti gaan met wederzijds respect uit elkaar.”

Napoli kon zijn voorbije zeven competitiewedstrijden niet winnen en staat op een teleurstellende zevende plaats in de Serie A. Dat, en de strubbelingen van de voorbije weken met de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis, kosten hem nu zijn job. Ancelotti was sinds 1 juli 2018 aan de slag in de Italiaanse stad.

Gattuso vandaag al in Napels?

De Laurentiis was al even in gesprek met een opvolger en volgens La Gazzetta dello Sport wordt die vandaag al aangekondigd. Gennaro Gattuso zou tegen de middag arriveren op het trainingscomplex van Napoli om zijn nieuwe spelersgroep te begroeten en om 14u zijn eerste training te leiden. Ook Ancelotti komt nog even langs om Mertens en co uit te zwaaien. Opvallend: Gattuso was als speler nog één van de steunpilaren van het AC Milan van... Ancelotti. “Rino is als een broer voor mij”, liet Ancelotti enkele dagen geleden nog optekenen.

La Gazzetta weet ook dat Gattuso een contract tot eind juni krijgt en hiermee 750.000 euro opstrijkt. Als de 41-jarige Italiaan bij de eerste vier eindigt en hiermee Champions League voor volgend seizoen veiligstelt, wordt zijn contract met twee jaar verlengd en zijn loon tot 1,5 miljoen euro per jaar opgetrokken.