“Dybala heeft voor de vierde keer in vijf weken positief getest op corona”: schaduw over herstart Serie A ODBS

29 april 2020

11u45

Bron: El Chiringuito 0 Serie A Als de Serie A herstart (met nadruk op als), is het nog maar de vraag of dat met Paulo Dybala (26) zal zijn. Volgens het Spaanse programma ‘El Chiringuito’ heeft de spits van Juventus al vier tests op corona ondergaan sinds er bij hem anderhalve maand geleden de eerste symptomen zijn vastgesteld, en blijkt die laatste test opnieuw positief te zijn. “Niet onmogelijk”, zegt Martijn Peters, wetenschapsexpert van DPG Media.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 21 maart bevestigde Dybala dat hij, net als zijn vriendin Oriana Sabatini, een eerste keer positief testte op Covid-19. Vijf weken later is het virus nog niet uit het systeem van de Argentijn en moet Dybala “een zwaardere behandeling krijgen”, zegt ‘El Chiringuito’. Een tijdsspanne die niet onverklaarbaar is, stelt Peters. “Mensen die besmet raken tonen symptomen na 2 tot 14 dagen. Gemiddeld is dat meestal na vijf dagen. De meeste mensen worden beter na de start van de symptomen binnen tien tot veertien dagen. Maar bij ergere gevallen kan het langer duren.”

Dybala vertelde inderdaad al dat hij serieus gevochten heeft tegen het virus. Dit liet hij op 2 april optekenen: “Gelukkig gaat het nu beter en heb ik geen symptomen meer, maar begin maart voelde ik me erg slap. Op training voelde ik me erg snel moe. Al na vijf minuten kortademig. Ook mijn vriendin Oriana voelde zich, in mindere mate weliswaar, niet goed. Daarom hebben we ons op 21 maart laten testen op de club. Testen die positief bleken te zijn. De dagen erna, verergerden de symptomen. Hoesten, moe zijn en het ‘s nachts koud hebben. De club zei ons gewoon om rustig te blijven, we zouden snel weer beter worden. Latere tests zullen moeten uitwijzen of het virus verdwenen is of niet.” Da zou dus, vijf weken later, nóg niet het geval zijn.

Hoe het dan kan dat Dybala al vier keer getest is? “Vaak doen ze na 24 uur nog eens een test om zeker te zijn dat die niet vals positief of negatief is”, weet Peters. Dat bevestigt Oriana Sabatini, een Argentijnse zangeres, op 3 april. “Drie dagen geleden heb ik de test opnieuw ondergaan en bleek die negatief te zijn. Gisterenmorgen volgde opnieuw een test. Positief... Blijkbaar kan je dus ook ‘vals negatief’ testen. En dus zal ik nog tests moeten ondergaan. Dat bewijst toch nog maar eens hoe weinig we eigenlijk al weten over het virus. Paulo en ik dachten immers dat we het hadden opgelopen via contact met Rugani (de verdediger die binnen Juventus als eerste speler positief testte, nvdr), maar nu zijn de 14 dagen waarin we ziek waren toch al voorbij en we testen er nog positief op.”

Sabatini ‘vierde’ vorige week haar 24ste verjaardag:

Bij de Italiaanse voetbalclubs moet de positieve test van Dybala ongetwijfeld voor ongerustheid zorgen. De bond heeft de clubs de toestemming gegeven de trainingen te hervatten op 4 mei, waarna ze mikken op 2 juni om de Serie A te laten herstarten. Rugani en Matuidi, de andere bij Juventus positief getestte speler, zijn inmiddels negatief bevonden na hun dubbelcheck.

Lees ook: Franse regering trekt streep door Ligue 1: chaos dreigt

Lees ook: De champagne was besteld, de parade uitgetekend: na 30 jaar wachten viert Liverpool zijn titel zonder publiek (+)

De goals in de Serie A van Dybala dit seizoen:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.