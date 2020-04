“De grote diefstal”: de 15 seconden uit 1998 waar Inter-fans nog altijd woedend over zijn David Hessing

26 april 2020

14u26

Bron: AD.nl 0 Serie A Exact 22 jaar geleden gebeurde er iets waar de fans van Inter tot op vandaag liever niet aan herinnerd worden. La grande ruberia, de grote diefstal. Een terugblik:

Op 26 april 1998 betrad scheidsrechter Piero Ceccarini het veld van het Stadio delle Alpi in Turijn. In zijn zog volgde een stoet stervoetballers met klinkende namen: Davids, Deschamps, Zidane, Del Piero, Zanetti, Simeone, Ronaldo en Djorkaeff. Toch stal geen van die vedettes die middag de show. Het ging na afloop van Juventus-Inter, een cruciaal duel in de titelstrijd, alleen maar over scheidsrechter Piero Ceccarini.

Het gebeurde in de 69ste minuut. De thuisploeg leidde met 1-0 toen Inter-spits Ronaldo in het strafschopgebied door een bodycheck van Mark Iuliano tegen het gras werd gewerkt. Doorspelen, gebaarde Ceccarini, tot ongeloof van de spelers in de blauw-zwarte shirts. En het ongeloof sloeg om in razernij toen de bal vijftien tellen later aan de andere kant wél op de stip ging. Dat Juventus die penalty vervolgens niet wist te benutten, kon de woede van Internazionale niet meer bekoelen. Daarvoor was het te laat. De wedstrijd eindigde immers in 1-0 en ‘De Oude Dame’ ging dat jaar met Scudetto aan de haal.

In Milaan hebben ze het seizoen 1997-1998 een naam gegeven: La grande ruberia, de grote diefstal. Daarmee wordt gedoeld op die bewuste 69ste minuut van de uitwedstrijd tegen Juve. Er kwamen Kamervragen over het voorval en er waren verdachtmakingen van omkoping. Ceccarini werd er niet warm of koud van. Hij gaf later wel toe een fout te hebben gemaakt. Maar blij werden de Inter-fans er allerminst van, want volgens de scheidsrechter had hij al moeten fluiten voor... een fout van Ronaldo op Iuliano. Het had volgens hem dus een vrije trap voor Juventus moeten zijn.