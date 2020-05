“De aankomst van Zorro”, Leonardo Bonucci arriveert met zwart mondmasker op oefencentrum Juventus MXG

05 mei 2020

17u37 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren hernam Sassuolo als eerste club in de Serie A de trainingsactiviteit. De volgende weken hervatten de andere clubs. Zo keerde ook Cristiano Ronaldo terug naar Italië met z’n privéjet. Juventus traint nog niet in groepjes, maar Bonucci meldde zich vandaag wel op het oefencentrum, mét een zwart mondmasker. Voor de aanwezige fotografen deed hij even het raampje naar beneden en reageerde hij met een kwinkslag: “De aankomst van Zorro”, klonk het bij de verdediger.