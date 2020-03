“Cristiano zei dat hij naar Portugal ging voor zijn zieke moeder, maar al wat hij er doet is foto’s nemen aan het zwembad” YP

26 maart 2020

07u53

Bron: Radio Punto Nuovo 4 Serie A Forse kritiek aan het adres van Cristiano Ronaldo. Dat de 35-jarige doelpuntenmachine van Juventus in Portugal vertoeft en zich op tijd en stond op de gevoelige plaat laat vastleggen, is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Niet in het minst bij Giovanni Cobolli Gigli, voormalig voorzitter van de ‘Oude Dame’.

Cristiano Ronaldo reisde op 9 maart, daags na de met 2-0-gewonnen topper tegen Romelu Lukaku en Inter Milaan, af naar het Portugese Madeira om er zijn moeder Dolores (die een beroerte kreeg, maar intussen wel al het Nélio Mendonça-ziekenhuis mocht verlaten) een hart onder de riem te steken. Omdat kort nadien bekend raakte dat ploegmaat Daniele Rugani besmet raakte met het coronavirus, moest CR7 in quarantaine blijven op het eiland waar hij het levenslicht zag. En daar maakte hij van de nood een deugd: zo werd hij (terwijl vriendin Georgina boodschappen deed) al zonnend gespot op het balkon van zijn uiterst luxueuze uitvalsbasis, terwijl zijn zus Katia Aveiro ook al een soort familiefoto deelde – met (de sixpack van) broer Cristiano als absolute blikvanger.

Kritiek geven achteraf is natuurlijk makkelijk, maar als ik het vanop een afstand bekijk dan snap ik niet waarom sommige spelers weg wilden uit Italië Giovanni Cobolli Gigli, gewezen voorzitter van Juventus

Een doorn in het oog van sommigen, van Giovanni Cobolli Gigli bijvoorbeeld. De 75-jarige Italiaan, voorzitter van Juventus tussen 2006 en 2009 - in de nasleep van het omkoopschandaal dat Italië teisterde -, heeft bij Radio Punto Nuovo eventjes gezegd wat hij er allemaal over denkt. “De situatie bij Juventus werd complex toen Cristiano Ronaldo het land ontvluchtte. Hij zei dat hij naar Portugal reisde om er zijn zieke moeder te steunen, maar nu blijkt dat hij alleen foto’s maakt van aan het zwembad”, klonk het onomwonden. “Wanneer de club dat toestond, liep de situatie uit de hand aangezien ook andere spelers zijn voorbeeld wilden volgen. Ze hadden allemaal moeten blijven waar ze waren”, aldus de ex-preses.

In het zog van Cristiano trokken namelijk ook Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa en Rodrigo Bentancur naar hun respectievelijke thuisland en dat baart Gigli zorgen. “Kritiek geven achteraf is natuurlijk makkelijk, maar als ik het vanop een afstand bekijk dan snap ik niet waarom sommige spelers weg wilden uit Italië. Wanneer ze nu terugkomen, moeten ze veertien dagen in quarantaine. Daardoor zullen ze moeilijk opnieuw in vorm geraken”, stelt Gigli.

In vorm geraken (of blijven) is voor Ronaldo geen probleem – daarvoor verwijzen we graag nog eens terug naar het familiekiekje van zus Katia Aveiro op Instagram – maar de aanvaller zag door het coronavirus wel een erg sterke reeks onderbroken. Zo was hij op het moment dat de Serie A stopgezet werd goed voor 13 doelpunten in zijn laatste 11 matchen, alle competities inbegrepen.

Intussen raakte bekend dat na Rugani ook Blaise Matuidi en Paolo Dybala te maken kregen met het hardnekkige coronavirus. Volgens de laatste berichten stelt het trio het evenwel goed. Cristiano deed alvast zijn duit in het zakje: samen met supermakelaar Jorge Mendes doneerde hij één miljoen euro in de strijd tegen corona.