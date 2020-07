‘CR7' is weer enkele records rijker: de beste momenten van Ronaldo dit seizoen Redactie

21 juli 2020

“Records zijn belangrijk voor mij, maar alles draait om het team.” Cristiano Ronaldo (35) wil vooral de titel pakken met Juventus, maar gisteren zette hij toch maar weer enkele nieuwe records op de tabellen. De Portugees scoorde tegen Lazio zijn 50ste goal in de Serie A en had daar amper 61 optredens voor nodig - een record. Andriy Shevchenko bereikte die mijlpaal pas na 68 wedstrijden. Bovendien is Ronaldo nu de enige speler die minimaal vijftig treffers heeft in de Engelse (84), Spaanse (311) en Italiaanse (51) competitie. ‘CR7', nog steeds niet versleten.

Kijk bovenaan dit artikel naar de beste momenten van Ronaldo dit seizoen

