“Bologna in pole voor Ibrahimović, maar vrouwlief heeft andere wensen” GVS

18 november 2019

13u24

Waar maakt Zlatan Ibrahimović (38) straks furore? Volgens het betrouwbare La Gazzetta dello Sport ligt het Italiaanse Bologna in poleposition, maar verkiest vrouwlief Helena Seger een leven in Milaan. Pas half december zou Zlatan z'n nieuwe bestemming onthullen.

Bologna-directeur Riccardo Bigon vertelde afgelopen weekend bij Sky Sports Italia dat Ibrahimović “open staat voor een avontuur” bij het nummer 15 van de Serie A. Bologna zou over de beste papieren beschikken omdat de Zweedse goalgetter een goede relatie heeft met Siniša Mihajlović - de coach die tegen leukemie strijdt.

“Binnen anderhalve maand gaat de transfermarkt open”, aldus Bigon. “Ibrahimović hebben een zeer innige persoonlijke band met Mihajlović. Hij staat open voor een avontuur bij ons en wij hopen dat hij ooit in het Stadio Renato Dall’Ara zou spelen. Maar laat het wel duidelijk zijn: we hebben geen controle over de situatie. De keuze ligt bij hem. Maar als hij wil komen, staan wij klaar om de deal af te ronden.”

Volgens La Gazzetta dello Sport doet Bologna er inderdaad alles aan om de ex-speler van FC Barcelona, PSG en LA Galaxy binnen te hengelen. Zo weet het Italiaanse dagblad dat Zlatan zeer te spreken was over het bezoek van Marco Di Vaio. De teammanager van de ‘Rossoblu’ ging hem persoonlijk opzoeken in Los Angeles, Ibrahimović zou stevig geïnteresseerd zijn geweest in het project van Bologna.

La Gazzetta weet echter ook dat er kapers op de kust zijn. Ook AC Milan heeft interesse, en dat klinkt als muziek in de oren van Zlatans echtgenote Helena Seger. Ibrahimović speelde tussen 2010 en 2012 in de modestad, maar koos nadien voor een avontuur in Parijs. Seger moest tegen haar zien haar lievelingsstad verlaten. De Milanezen hebben zo een grote troefkaart: de wensen van vrouwlief Seger.

Ook Napoli zou al enige interesse tonen, maar volgens Italiaanse media steken de transferplannen na de interne onrust voor even in de koelkast. Ibrahimović zou alvast pas midden december zijn keuze bekendmaken. Dan loopt zijn contract bij LA Galaxy, waar hij dit seizoen 30 keer scoorde in 29 wedstrijden, af.