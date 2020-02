‘Big Rom’ wordt gelauwerd: Lukaku krijgt ‘Astori Award’ voor fair play ABD

05 februari 2020

21u00

Bron: Football Italia 0 Serie A ‘Big Rom’ wordt gelauwerd. Romelu Lukaku (26) zal in mei de ‘Astori Award’ overhandigd krijgen, een fair play-prijs uitgereikt door de Italiaanse voetbalbond.

Andrea Pirlo, de voormalige topvoetballer van onder andere AC Milan en Juventus, krijgt een plek in de ‘Hall of Fame’ van de Serie A. Op hetzelfde evenement, dat doorgaat op 4 mei in Firenze, zal ook Romelu Lukaku gehuldigd worden. Hij mag de ‘Astori Award’ - genoemd naar de betreurde Italiaanse verdediger - voor fair play in ontvangst nemen.

De Rode Duivel en spits van Inter krijgt die erkenning voor zijn strijd tegen racisme. Maar ook en vóóral voor een prachtig gebaar richting Sebastiano Esposito (17). Eind december liet Lukaku zijn jonge ploegmaat een penalty nemen. Esposito scoorde zo zijn eerste doelpunt in de Serie A maken en was tot tranen toe bewogen. “Romelu is een schone mens”, zei Esposito achteraf. En dat is ook de Italiaanse voetbalbond niet ontgaan.

GOAL | Esposito trapt de bal vanop de stip tegen de touwen! 💪



3️⃣-0️⃣ #InterGenoa 🇮🇹 pic.twitter.com/rtCAJlrTHo Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link