‘Big Rom’ een beetje minder ‘Big’: Italiaanse media weten dat ook Lukaku op dieet staat KTH

17 augustus 2019

10u53 0 Serie A Salade, liters water en doorgedreven trainingen. Zijn gewicht is een thema. Bij Inter willen ze er nog vier kilogram af, zo schrijven Italiaanse kranten: van 104 naar 100. Niet voor het eerst in zijn carrière staat Romelu Lukaku op dieet. Een kolos die tegen zijn eigen lichaam vecht en tegen de aanleg om veel spieren te kweken. Zelfs als zestienjarige flirtte de weegschaalwijzer met 100 kilogram. Jojogewicht.

The difference between football in England and Italy? @RomeluLukaku9 has the answer… 🇮🇹 pic.twitter.com/Zyv5NFHiTq OTRO(@ OTRO) link

“Als jonge gast was ik altijd groot, maar redelijk skinny”, vertelde Romelu Lukaku ooit in een interview. “Op mijn vijftiende ging ik naar 97 kilogram, omdat ik de gymsessies erg zwaar maakte. Ik ben dat jaar erg gespierd geworden. Op de bench press. Ik duwde 100 kilogram.” De gevolgen waren ernaar. Op zijn zeventiende poseerde Lukaku, in ontblote torso en met twee velgen in de handen, voor een sponsordeal met automerk Seat. Sixpack, brede schouders, stevige biceps. De Lukaku die ze op zijn zestiende in de kleedkamer van Anderlecht een jaar eerder hadden zien binnenwandelen: een tiener in het lijf van een volwassene, een brok natuurkracht en explosiviteit. Uit de fitnesszaal hielden ze hem weg. Au fond verboden terrein. Door hem powertraining te ontzeggen, wilden ze zijn pezen ontlasten en spierblessures in de toekomst vermijden. Lukaku zal ongetwijfeld wel eens hebben gevloekt en de kinesisten hebben verwenst. Liever zagen ze hem niet te snel te sterk worden. De aanleg om snel en extreem spieren te kweken is niet altijd een voordeel. “We hebben Rom nooit anders gekend dan die kolos van 100 kilogram”, vertelde Ariël Jacobs, zijn coach destijds bij Anderlecht, ons deze zomer. Bij medische check-ups op Chelsea wees de weegschaal op een gegeven moment 101 kilogram aan en een vetpercentage van tien procent. Grote massa voor iemand van 1m90. Een bodybuilder.

Anno 2019 likt zijn gewicht tegen dezelfde cijfertjes aan. Volgens Italiaanse kranten zelfs een beetje daarboven - hij arriveerde bij Inter met 104 kilogram volgens de Corriere. Kilo’s die zorgen baren. Big Rom is too big geworden, te veel spierbundel, vinden ze ook bij Inter. Het is geen nieuws. Een jaar geleden kwamen ze ook bij Manchester United tot dezelfde constatatie. Ze zetten hem toen op een dieet. Lukaku in december 2018: Ik moet spiermassa verliezen. Dus uit de fitness wegblijven, veel water drinken, veel groenten en vis eten. Dat helpt.” Ook de gym en extra eiwitten waren verboden. Er moesten dringend kilo’s af. De focus ging op duurwerk en explosiviteit.

Zes à zeven kilogram maken een groot verschil. Weet Lukaku ook. Thierry Henry, tot vorig jaar zijn mentor bij de Rode Duivels, heeft hem er tijdens hun gesprekken meermaals op gewezen. Dat hij frisser zou zijn als hij minder moest meezeulen. Henry maakte het optelsommetje met het aantal minuten, het aantal sprints en het aantal kilogram. Scheelt een pak gewicht in 90 minuten. Maakt hem leniger en beweeglijker ook. Alleen maar voordelen.

Ideale gewicht?

Op de officiële spelerslijst, die de Belgische bond voor het WK in 2018 indiende, stond er achter de naam van Lukaku 94 kg. Er bestaat twijfel of dat wel zijn gewicht op dat moment was. Hij is altijd een jojo geweest. Bij West Bromwich ging hij van 101 kilogram en een vetpercentage van 10, eerst naar 93 en 6 procent vetpercentage, vervolgens naar 96. Hij deed dat met een strikt dieet en met behulp van een kok, die hem de juiste voeding voorschotelde. Bij Everton schommelde hij weer rond de 99, omdat hij er zijn bovenlichaam nog sterker ontwikkelde. Bij Man United ging de teller in het tweede seizoen weer boven de 100. “Ik kom altijd bij tijdens de voorbereiding”, vertelde hij in 2016. “Omdat ik het ideale gewicht probeer te zoeken om te spelen. Op dit moment is dat 100.” Dat hij vorig seizoen moest aanvatten zonder voorbereiding, zonder het cardiowerk dat veel calorieën verbrandt, en amper twee weken vakantie post-WK had, en hij in de huidige voorbereiding bij United amper trainde, hebben hun sporen nagelaten. Plus een teveel aan powerwerk en de extreme aanleg om spieren aan te maken.

Bij Man United waren er amper voedingsregels. Zeker niet onder Jose Mourinnho, die vertrouwt op de professionaliteit van zijn spelers, in tegenstelling tot de strakke diëten die Josep Guardiola, Jürgen Klopp en destijds ook Antonio Conte hun spelers opleggen. Op Chelsea bande de huidige coach krachttrainingen met gewichten en zette hij zijn spelers op een strak dieet met minder koolhydraten. De Europeanen maakten in Engeland komaf met de oude cultuur: geen Michelinmannetjes meer, geen brute kracht. Bij Inter is dat nu niet anders.

Ook bij Lukaku mag er best een bandje spieren af, zo merkte de staf van Conte op bij de medische testen bij Inter. Een gevecht dat de topschutter van de Rode Duivels al meermaals is aangegaan. Bij Inter hopen ze dat ‘Big Rom’ fit raakt voor de opener tegen Lecce.