‘Big Rom’ blijft heersen met derde dubbel in vier matchen, Italië lyrisch over Rode Duivel: “‘Ciclone Lukaku’ voert nieuwe show op” Kristof Terreur/ABD/DMM

15 januari 2020

08u21 3 Coppa Italia De seizoensteller staat op 18. Ook scoren in de Coppa Italia mag van de bucketlist. Tegen Cagliari had Big Rom amper 21 seconden nodig voor zijn eerste. Kort na rust maakte hij zijn doppietta compleet. Zijn derde dubbel in vier matchen. De Italiaanse pers is nog maar eens lyrisch: “Ciclone Lukaku!”

Doorgaans wanneer Romelu Lukaku scoort, maakt hij een diepe buiging. Traditie sinds zijn eerste match toen hij meteen raak trof. Het is zijn appreciatie voor de geweldige ontvangst die hij van de Inter-fans heeft gekregen. Van dag één, ‘that’s amore’. Ook dinsdagavond werd zijn naam het luidst van allen gezongen. Een Belg met het blauwe deel van Milaan aan zijn voeten. Lang had hij niet nodig om een van hen te worden.

Lukaku bevestigde met goals. Ook in de beker tegen Cagliari, ploeg van Radja Nainggolan. Zijn terugkeer naar Inter, ploeg waar hij buiten werd gewerkt, was er een om snel te vergeten. Maatje Lukaku legde de wedstrijd al na 21 seconden in een beslissende plooi. Hij stond op scherp. Vanaf de aftrap op de loer.

¡No pasa ni un minuto y Lukaku ya pone adelante al Inter! pic.twitter.com/1Lj2tdR6Ud Inter Club México(@ InterClubMX) link

Een slechte terugspeelbal van Oliva strafte hij genadeloos af. Bal oppikken en rennen. De teruggekeerde verdedigers en de keeper hadden geen verhaal. Schijnbeweging en dan vernietigend uithalen. Bingo. De gepersonaliseerde viering kwam er. Buiging, vervolgens de bedankende vingers richting God.

Inter liep uit via Valero. Na een snel genomen hoekschop kopte Lukaku meteen na rust de 3-0 binnen. Het was zijn vijfde dubbel voor Inter, zijn derde doppietta in vier matchen. ‘On fire’, heet dat. Alleen tegen Atalanta, een ploeg die een hoog tempo oplegt, was het zaterdag minder, maar dat zal hem een zorg wezen.

Hoort u bij Inter iemand klagen over zijn topschutter? 18 goals in 25 matchen. Knap gemiddelde. Cagliari pruttelde nog even. Ranocchia maakt het in het slot helemaal af. Inter won met 4-1, Nainggolan en co waren kansloos.

Lukaku imparável! Belga se adiantou e marcou seu segundo gol na partida.



ON FIRE! 🔥🔥 pic.twitter.com/GpIyWxfVB2 Inter de Milão BRASIL(@ interdemilaoBRA) link

Lukaku: “Inter was de beste optie voor mij”

De Rode Duivel reageerde na zijn sterke match bij de collega’s van de RAI. “We speelden een goeie match”, vertelde Lukaku. “Zelfs in balbezit hebben we het goed gedaan. Ik ben blij met dit resultaat, maar we moeten ons nu weer concentreren op de competitie. Dat ik me goed voel bij Inter? Dat is dankzij mijn ploegmaats, medewerkers van de club en de fans. Inter was de beste optie voor mij. Ik kan hier groeien en ik kan de club helpen haar ambities waar te maken.”

La Gazzetta dello Sport: “Lukaku scoort altijd”

Een voorpagina met Lukaku en een dossier ‘Super Lukaku’ op de website van La Gazzetta dello Sport. Het is weinig of geen Belgen gegeven. Na zijn dubbel gisteren pakte de Italiaanse sportkrant met het roze papier flink uit met de Rode Duivel. Zo kreeg Lukaku met een 7,5 de hoogste score van alle spelers op het veld. “Hij was zonder discussie de man van de match”, klonk de verantwoording.

In het wedstrijdverslag werd de nadruk dan weer gelegd op het feit dat Lukaku tegenwoordig altijd en overal scoort. En dat hij tegen Cagliair ook geen duimbreed in de weg werd gelegd. “Inter dendert al maanden door het Italiaanse voetbal. Tegen Cagliari waren zelfs geen stratosferische snelheden nodig. Het hectische tempo van Inter-Atalanta (match die vorig weekend op 1-1 eindigde, red.) ging gisteren met een paar versnellingen achteruit.”

“Er was tijd en ruimte voor Inter. De match toonde nog maar eens aan dat Lukaku altijd scoort. Na een paar seconden aarzelde hij niet om de 1-0 te maken na een blunder van Oliva. Doelpunt nummer 17 van het seizoen en een buiging voor San Siro. Inter kon daarna pauzeren. De sloop van Cagliari werd pas voltooid in de tweede helft. Lukaku sprong na rust hoger dan Nainggolan en kopet de 2-1 binnen met een imperiale kopbal op voorzet van Barella. Deze Lukaku is onmisbaar voor Inter.”

Corriere dello Sport: “Cycloon Lukaku voert nieuwe show op”

Uiteraard werd de loftrompet bovengehaald voor Lukaku. De Italiaanse pers was lyrisch over de bekerprestatie van de Rode Duivel. “Hou u vast voor Lukaku, de spits die na 21 seconden scoort”, begint Corriere dello Sport zijn verslag van de bekerwedstrijd. “In afwachting van de titelstrijd staat Inter in de kwartfinales van de Italiaanse beker. De ploeg van Antonio Conte won met 4-1 door het Cagliari van ex-middenvelder Radja Nainggolan te verslaan.”

“‘Ninja’ gaf zich als laatste over en werd door de hard kern bezongen en bedankt voor zijn periode bij Inter. De crisis bij de Sardijnen blijft duren, terwijl ‘Ciclone Lukaku’ een nieuwe show opvoerde. Het was een match zonder geschiedenis, beslist door een dubbel van Lukaku. De aanvaller was de protagonist van de wedstrijd. Hij speelde zonder Lautaro aan zijn zijde, maar ziet zijn teller intussen wel aandikken tot 18 goals dit seizoen.”