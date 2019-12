‘Air’ Ronaldo scoort na onwaarschijnlijke sprong van 2m56: “De mooiste goal aller tijden” GVS/DMM/NVE

19 december 2019

08u00 58 Serie A Terwijl alle ogen op de Clásico gericht waren, deed Cristiano Ronaldo gisteren op weergaloze wijze de netten trillen voor Juventus. Een magistrale kopbal was het tegen Sampdoria. VTM-analist Jan Mulder werd er net niet extatisch van.

Wat een detente van Cristiano Ronaldo, zijn knieën hingen op de hoogte van het hoofd van Sampdoria-verdediger Nicola Murru. Vlak voor rust zette de Portugese wereldster Juventus op voorsprong met een geweldige kopbal. Niet zozeer de afwerking an sich was fenomenaal, wel de sprongkracht van Air Ronaldo. De wiskundigen gingen snel aan het rekenen. Zijn voeten zouden op 71 centimeter hoogte hebben gebengeld, het bovenste punt van zijn lichaam op 2m56.

“De mooiste goal aller tijden”, balde Jan Mulder het in één slagzin samen in de studio van Play Sports. Een belangrijke goal was het alleszins wel, want Juventus nam dankzij de winning goal van Ronaldo weer de leiding in de Serie A. Inter Milaan heeft een match tegoed en kan wel nog langszij komen.

Zijn coach, Maurizio Sarri, was toeschouwer van twee wondermooie doelpunten en benadrukte dat na de wedstrijd: “Hij leek eindeloos lang in de lucht te hangen. Het was een wondermooi doelpunt, net zoals de goal van Dybala.” Ook Sampdoria-coach Claudio Ranieri was onder de indruk van de goals: “Als de tegenstander twee zulke pareltjes scoort, kun je hen alleen maar feliciteren. Zulke goals zijn de prijs van een ticket waard. Ronaldo leek wel een NBA-speler.”

VIDEO: De kopbal van gisteren kan perfect mee met Ronaldo’s omhaal in de Champions League van 2018

Niet het eerst dat Ronaldo de zwaartekracht tart. In het voorjaar van 2018 haalde hij het wereldnieuws met een fenomenale omhaal in de Champions League. Toen nog in het shirt van Real tégen Juventus. “Het is niet omdat je hoog springt, dat je ook nog op het juiste moment die bal raakt”, zei professor Werner Helsen van de onderzoeksgroep Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit (KU Leuven) toen aan onze redactie.

“Het is veel meer dan dat. Het is anticipatie. Ronaldo kan beter dan wie ook vooruit kijken in de tijd. Hoe die in staat zijn om te anticiperen, doen weinigen hem na. Een tijd geleden hebben ze in een labo eens een test met hem gedaan. Ronaldo kreeg een bal toegespeeld vanuit hoekshop. Op het moment dat die vertrok, deden de onderzoekers het licht uit. En tóch slaagde hij erin om de bal nog perfect af te werken. Hoe dat komt? Hij kan milliseconden vroeger dan een ander een spelsituatie voorspellen.”

Ook in de buitenlandse pers versierde Ronaldo de krantenkoppen

Gazzetta dello Sport: “Dybala en Ronaldo, de juwelen van Juve”

Corriere dello Sport: “Monsterlijke Ronaldo springt 2m56 hoog”

Daily Mail: “Bovenmenselijke Cristiano Ronaldo springt 2m6 en hangt 1,5 seconden in de lucht, zwaartekracht-tartende kopbal bezorgt Juventus overwinning tegen Sampdoria en laat Ranieri en Sarri in ontzag”

The Sun: “Fans worden wild nadat Ronaldo met 2m56-kopbal Juve naar de leidersplaats van de Serie A leidt”

Kicker: “Op Buffon zijn speciale dag springt Ronaldo bijzonder hoog”