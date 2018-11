Sergio Ramos reageert op dopingbeschuldigingen: “De waarheid is verdraaid, ik onderzoek of ik gerechtelijke stappen kan ondernemen” DMM

24 november 2018

17u33

Bron: Twitter 0 Buitenlands Voetbal Sergio Ramos (32) heeft op Twitter voor het eerst tekst en uitleg gegeven bij zijn vermeende dopingperikelen. De Spanjaard zou volgens documenten van Football Leaks vorig jaar positief bovenden zijn aan de vooravond van de Champions League-finale tegen Juventus. Ook dit jaar zou Ramos het niet nauw hebben genomen met de antidopingregels. “Ik ben ronduit tegen doping”, zegt hij nu.

“Over de informatie die rond mijn persoon is verschenen in verschillende media wil ik het volgende zeggen”, begint de persmededeling van de Real Madrid-kapitein. “Ik ben ronduit tegen het gebruik van doping gekant. Ik heb nooit deelgenomen, zal nooit deelnemen aan of toestemming geven voor enige vorm van doping. De twee specifieke gevallen waaraan gerefereerd wordt, kan ik dan ook snel verklaren.”

“In de eerste plaats was er de Champions League finale tegen Juventus in Cardiff. Ik kreeg voor die wedstrijd een standaardbehandeling (met dexamethasone, een middel dat op de dopinglijst staat maar die buiten competitie mag worden gebruikt, red.). Die behandeling werd aangegeven en uitgevoerd door het medisch personeel van de club. De zaak is intussen uitgeklaard en formeel opgelost tussen de organisaties (Real Madrid en de UEFA, red.).”

Op 15 april van dit jaar moest Ramos dan weer een plasje inleveren bij een onaangekondigde dopingcontrole. Tegen de regels in ging de 32-jarige Spanjaard eerst douchen. Dat terwijl de dopingcontroleur hem meermaals waarschuwde dit niet te doen. Ramos’ antwoord hierop: “Toen de match in Malaga voorbij was, werd me gevraagd een dopingtest te doen. Gezien de tijdsdruk om met het team terug te reizen, heeft de verantwoordelijke me toegestaan eerst te douchen voor ik de test uitvoerde. Hij is heel de tijd in mijn buurt gebleven. Ik heb daarna de test doorstaan, zoals in alle andere gevallen.”

Ramos wijst er in een slotakkoord nog op dat hij in zijn carrière vele dopingtests succesvol doorstaan heeft en dat hij nooit de antidopingregels heeft verbroken. “Noch de regels van de UEFA of het WADA.” Ramos onderzoekt ook of hij gerechtelijke stappen zal zetten. “Ik heb respect voor het recht om informatie te verspreiden, maar moet ook waken over mijn recht op eergevoel. Artikels over deze zaak verdraaien de waarheid en schaden mijn imago.”

Ook Real Madrid ontkende al formeel de dopingbeschuldigingen aan het adres van de aanvoerder. “Na de publicaties in Der Spiegel op basis van Football Leaks wil de club benadrukken dat Sergio Ramos de antidopingregelgeving niet heeft overtreden”, klinkt het bij de Koninklijke.

Sergio Ramos(@ SergioRamos)