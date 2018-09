Sensatie in League Cup: scorende Fellaini lijkt ManU te redden, maar Derby County stunt toch na strafschoppen Ook Defour en Dendoncker sneuvelen, Kompany stoot wel door MDB

25 september 2018

23u13 1 Buitenlands Voetbal Derby County heeft voor dé verrassing van de avond gezorgd in de League Cup. Marouane Fellaini sleepte op Old Trafford in de extra tijd met de 2-2 nog strafschoppen uit de brand, maar daarin verloor Manchester United. Vincent Kompany stootte als basisspeler tegen derdeklasser Oxford United wel door. De aanvoerder stuurde zijn troepen naar een 0-3-zege. Een wederoptreden in mineur werd het wel voor Steven Defour. Na acht maanden blessureleed stond hij nog een keer in de basis, maar Burnley verloor van derdeklasser Burton Albion. Ook Leander Dendoncker sneuvelde met Wolverhampton tegen Leicester City.

JAAAAA! | Doelpunt nodig? Breng dan @Fellaini! 😍💪#MUFCvDCFC 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/apsxQQHfoL Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Treffer Fellaini in 95ste minuut mag niet baten voor ManU

Bijzonder bedrijvig toonde Romelu Lukaku zich vanavond. Anders dan Marouane Fellaini stond de spits wel gewoon aan de aftrap voor het treffen met tweedeklasser Derby County. Een affiche in de League Cup die werd bestempeld als een duel tussen trainers José Mourinho en Frank Lampard. De verbeten Mancunians namen een vliegende start. Eerst kopte Lukaku nog tussen de palen, meteen daarna was hij mee betrokken bij de 1-0. Met een hakje devieerde 'Big Rom' de bal tot bij Lingard, die Mata de openingsteffer aanbood. Tot twee keer toe kon Lukaku voor de 2-0 zorgen, maar dat gebeurde vooralsnog niet.

GOOAAL! | De controle van Martial, de dummy van Lukaku en de afwerking van Mata: prachtig openingsdoelpunt van @ManUtd! 😍#MUFCvDCFC 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/bJTEYeJeM2 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Het maakte dat Derby County er weer in begon te geloven. Met recht en reden, zo bleek. Harry Wilson zette zich achter een vrije trap en draaide het leer met een schitterende zwieper in het zijnet. Van een geniale treffer gesproken. Het werd zelfs nog wat erger voor Manchester United wanneer diezelfde Wilson de bal tegen de arm van Sergio Romero aan tikte. De doelman van de Mancunians maakte buiten de zestien een beweging en mocht met rood gaan douchen. Derde doelman Lee Grant maakte zijn opwachting, Juan Mata was dan weer het kind van de rekening.

GOOOAAAAAAAAAL | Wereldgoal van Harry Wilson! 💥🎯#MUFCvDCFC 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/WorV2VMZrz Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De fans van de Mancunians hielden hun hart vast en hun nachtmerrie leek werkelijkheid te worden. Marriott knikte namelijk vijf minuten voor tijd de 1-2 in doel. Maar dan is er altijd nog Marouane Fellaini. De Rode Duivel torende in de 95ste minuut boven alles en iedereen uit en kopte de gelijkmaker staalhard binnen. 'Big Fella', de reddende engel van Mourinho? Niet meteen. Lukaku en Fellaini zetten hun elfmeters feilloos om, Phil Jones deed dat als enige in de strafschoppenreeks niet. Exit Manchester United. Derby County beleefde dan weer een fantastische avond.

't Is gebeurd! | Phil Jones faalt als enige vanop elf meter en @ManUtd ligt uit de Carabao Cup! 😱👋 pic.twitter.com/3pDSVKH5ck Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Kompany weer in de basis bij Manchester City dat doorstoot

Nadat hij drie wedstrijden op rij niet in actie kwam, stond Vincent Kompany vanavond wel gewoon weer tussen de lijnen. Met de vertrouwde kapiteinsband om de arm. Op het veld van derdeklasser Oxford United hadden de Citizens wel het geluk aan hun kant om de ban te breken. Gabriel Jesus kon een afgeweken schot in doel knikken. Die 0-1 bleef lange tijd op het scorebord prijken, totdat het laatste kwartier aanbrak. Genadeloos sloegen de Citizens toe op de counter. Phil Foden verstuurde een afgemeten pass zodat Riyad Mahrez het leer binnen kon trappen. In het ultieme slot zette Foden gewoon zelf de kroon op het werk. In een tijd knalde hij het leer overhoeks binnen. 0-3, klus geklaard voor de Engelse kampioen.

GOAL | Ook @ManCity staat op voorsprong: Jesus scoort in Oxford! 📞🇧🇷#OUFCvCITY 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/Gh7ppZWLCN Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Briljante counter van Man City. Geweldige assist van Phil Foden en Riyad Mahrez maakt de 0-2! 👌#OUFCvCity 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/4TgIO9XErB Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

FODEN! | Phil Foden bekroont zijn geweldige wedstrijd met een mooie goal! 😍#OUFCvCITY 0️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/EqlZJlAntS Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Defour bij wederoptreden de boot in tegen derdeklasser

Eindelijk, moet Steven Defour gedacht hebben. De middenvelder stond vanavond nog een keer in de basis bij Burnley en dat was al van januari geleden. Op bezoek bij derdeklasser Burton Albion wilde Defour zijn knieblessure helemaal achter zich laten. Onze landgenoot zag hoe zijn ploegmakker Kevin Long net voor rust voor de 0-1 zorgde. Burton Albion was echter niet onder de indruk. Na de pauze sprongen ze na treffers van Liam Boyce en Jamie Allen zelfs op en over Burnley. Zo eindigde het verhaal van Defour en co in de League Cup vanavond. Defour werd in de 74ste minuut nog vervangen.

HE'S BACK! It's a first start since January for @BelRedDevils midfielder @StevenDefour pic.twitter.com/9rqx35DgLl Burnley FC(@ BurnleyOfficial) link

Tweede basisplaats voor Dendoncker bij Wolverhampton, dat sneuvelt na strafschoppen

Het hoort bij zijn aanpassingsperiode. Net als in de eerste wedstrijd van de League Cup, mocht Leander Dendoncker ook vanavond starten voor Wolverhampton. In zijn tweede wedstrijd voor zijn nieuwe club zat de partij tegen Leicester City bijzonder lang op slot. Ook na 90 minuten voetballen bleef de 0-0 op het scorebord staan. Strafschoppen dus en daarin trok Leicester City aan het rechte eind: 1-3. Dendoncker moet dus in een andere competitie aan speelminuten zien te geraken.

Odoi wint met Fulham van Milwall

Denis Odoi mocht bij Fulham tegen tweedeklasser Millwall meeproeven van de 1-3 zege. De Leuvenaar mocht in de 62e minuut opdraven voor Tim Ream. Toen stond Fulham al 1-2 voor dankzij Joe Bryan (7.) en Luca de la Torre (52.). Nadien bracht de Ier Cyrus Christie (67.)nog de kers op de taart. Tom Elliott scoorde het enige doelpunt voor Millwall.