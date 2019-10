Senegalese international introduceert de liggende kopstoot, scheidsrechter moet politiebescherming krijgen Redactie

10 oktober 2019

10u46

Bron: AP 0

Apart tafereel tijdens de halve finale van de West African Football Union (WAFU) Cup of Nations tussen Senegal en Mali. Op slag van rust werd de Senegalees Ibrahima Dramé stevig tegen de grond gewerkt door Issaka Samake. Beide heren bleven aangeslagen op de grond liggen en Dramé revancheerde zich met een liggende kopstoot, waarna de poppen even aan het dansen gingen (zie video boven).

De actie ontsnapte wel aan de aandacht van de wedstrijdleiding. Dramé mocht op het veld blijven staan en om het helemaal zuur te maken voor de Malinezen, scoorde uitgerekend de jonge spits na rust de openingstreffer. Wat later legde Elhadji Kane dan de 2-0-eindstand vast, waardoor Senegal en niet Mali zondag de finale van de WAFU Cup of Nations mag spelen tegen Ghana. Na de match gingen de bezoekers nog ostentatief verhaal halen bij de scheidsrechter, die wél rood had getrokken voor Mali en onder politiebegeleiding van het veld werd geleid (zie video onder).

